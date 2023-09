Taranto, dopo le fiamme nel derby col Foggia il sindaco chiude lo stadio

Non c'è pace per lo Stadio Iacovone di Taranto. Dopo le fiamme nel derby e altri disordini è arrivata la decisione del primo cittadino.

Dopo le fiamme che sono scoppiate dopo il derby col Foggia , arriva una novità per lo stadio Iacovone di Taranto. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, infatti, il Sindaco ha deciso di chiudere l'impianto, almeno fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

"La decisione è stata presa oggi, «per la tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità», ma la chiusura non significherà mancata manutenzione. - si legge nella nota comunale Nell'ordinanza firmata dal sindaco è stato specificato che «verrà garantita la prevista manutenzione del manto erboso anche al fine di evitare danni ulteriori, oltre a quelli derivati alle strutture dell’impianto a causa dell’incendio».

momento sequestrato) oltre che dell’intera struttura, ed ai successivi lavori di messa in sicurezza necessari per la riapertura, anche parziale, della struttura.

Di conseguenza, «almeno per il momento - si osserva - l'impianto non sarà fruibile da parte di giocatori e tifosi, pur continuando al suo interno le attività di manutenzione del manto erboso da parte della direzione Lavori Pubblici. L’ordinanza, in ogni caso, prevede la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti che consentano la riapertura anche parziale della struttura sportiva».