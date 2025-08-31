Ternana-Ascoli, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Alla scoperta dei dettagli sulla sfida di questa sera tra le ultime di formazioni, le novità e le ambizioni di due squadre che vogliono proseguire subito al meglio

Alessia Bartiromo 31 agosto - 10:39

Prosegue la seconda giornata di serie C girone B, iniziata venerdì pomeriggio, tra numerosi goal e qualche sorpresa. Anche oggi si proseguirà con due sfide, Pianese-Carpi alle 18 e un'iconica Ternana-Ascoli alle ore 21. Scopriamo dove vedere la sfida, che sarà disponibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati.

Dove vedere Ternana-Ascoli in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di questa sera alle ore 21 Ternana-Ascoli. Sarà visibile oltre a Bet365 come di consueto anche sui canali di Sky Sport Calcio, con un ampio pre partita, interviste ai protagonisti e numerosi approfondimenti. Per tablet, pc e smartphone sarà consultabile per gli abbonati anche su SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — Sia la Ternana che l'Ascoli sono alla ricerca della prima vittoria stagionale, seppur provengano da due momenti diversi. In casa umbra, l'esordio stagionale non è stato positivo, incassando il ko di misura in trasferta contro il Livorno, con la rete di Marchesi al 48'. La squadra di Liverani si è così leccata le ferite con la carica di chi vuole subito riscattarsi, focalizzandosi sulla settimana trascorsa per lavorare al meglio in vista dell'impegno interno di stasera.

Per l'Ascoli invece, un pari a reti bianche nella prima giornata contro la Pianese. Le aspettative erano sicuramente alte, in particolar modo tra le mura amiche ma si ha tutto il tempo per costruire la prima vittoria stagionale e attentare alle posizioni più alte della classifica. L'obiettivo è riuscirci proprio nella gara di questa sera, contro un'avversaria tutt'altro che scontata.

Le probabili formazioni di Ternana-Ascoli — Per la Ternana il consueto 3-4-2-1 a trazione anteriore con Vitali tra i pali, la linee difensiva composta da Donati, Maestrelli, Martella, Kerrigan e Vallocchia, la mediana con la qualità di Porietti e Ndrecka con Romeo e Orellana alle spalle dell'unica punta centrale, Ferrante.

Per l'Ascoli un 4-2-3-1 maggiormente compatto con Vitale tra i pali; Alagna, Curado, Nicoletti e Guiebre per il reparto più arretrato; Damiani e Milanese a formare il duo a centrocampo; Silipo, Del Sole e D'Uffizi in supporto alla punta Corazza.

TERNANA (3-4-2-1): Vitali; Donati, Maestrelli, Martella; Kerrigan, Vallocchia, Proietti, Ndrecka; Romeo, Orellana; Ferrante. Allenatore: Liverani.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Milanese; Silipo, Del Sole, D’Uffizi; Corazza. Allenatore: Tomei.