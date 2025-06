La Nazionale di Annunziata fallisce il sorpasso, ma passa comunque il turno. Ora si attende di scoprire la prossima avversaria: Germania o Inghilterra

Samuele Amato Redattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 10:42)

La Nazionale under 21 di Carmine Nunziata ha tentato il colpaccio nell'ultima partita del girone dell'Europeo di Slovacchia, ma si è dovuta accontentare di un pari. Spagna-Italia finisce 1 ad 1, gli Azzurrini passano da secondi nel girone; iberici testa di serie.

Spagna-Italia: Pisilli risponde a Jesus Rodriguez — Un primo tempo molto equilibrato e a reti bianche. Non tantissime grande occasioni, né da una parte né dall'altra. La scena di Spagna-Italia se la prende Raul Moro, che mostra tanta tecnica e talento, con giocate di qualità. Ma anche gli Azzurrini tirano fuori gli artigli: al 35esimo, scambio sulla destra tra Kayode e Doumbia, con il tiro di quest'ultimo respinto dal portiere spagnolo; sulla ribattuta arriva Pisilli che, dal limite dell'area di rigore, scarica fuori un gran destro.

La ripresa di Spagna-Italia inizia nel migliore dei modi per le Furie rosse. Ancora Raul Moro che si fa trovare libero sulla destra e mette in mezzo un passaggio preciso per il liberissimo Jesus Rodriguez. Il tabellone recita 1 a 0 per gli iberici al 53esimo. Un vantaggio che dura pochissimo perché gli Azzurrini rimettono tutto in parità al 59esimo: una grandissima azione personale di Niccolò Pisilli, che si fa trovare pronto da una rimessa laterale, salta la marcatura spagnola e ribadisce in rete.

Il match si apre ancora di più, con entrambe le squadre che si proiettano in azioni offensive. La Spagna al 78esimo ha un'occasione d'oro: dopo un tiro rispinto da portiere italiano, Gioele Zacchi, Diego Lopez si avventa sul pallone in area di rigore e lo scarica indietro per un compagno, che viene fermato da Alessandro Bianco. Anche l'Italia, però, ci prova. Una rimessa laterale lunghissima di Kayode arriva in area di rigore dove, dopo una serie di colpi a vuoto, la palla arriva sul piede di Turicchia che angola ma senza forza. Il tiro viene intercettato da Pablo Cuñat che si allunga e respinge lateralmente con le mani. Azzurri che chiudono in attacco, ma non sfondano il muro difensivo.

L'Italia attende una tra Germania e Inghilterra — Con questo pari, sia la Spagna che l'Italia chiudono il girone A degli Europei under 21 di Slovacchia a sette punti. Gli iberici passano come testa di serie del gruppo per via di una differenza reti migliore (entrambe a quota due, ma con le Furie rosse con più gol fatti) della formazione di Nunziata. Gli Azzurrinipassano da secondi trovano davanti la parte di tabellone più ostica.

Entrambe le squadre ora attendono di scoprire chi saranno le rispettive avversarie. Accoppiamenti che si conosceranno stasera, con la partita tra Germania e Inghilterra - scontro diretto per la testa del girone B. La Nazionale tedesca è al momento due punti avanti (quota sei) ai Three Lions e basta un pareggio per passare come prima del gruppo. In tal caso, l'Italia dovrà affrontare proprio la Germania, mentre l'Inghilterra si troverebbe di fronte la Spagna.