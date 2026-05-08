Vlahovic è tornato. Lo si è visto col Verona. Lo si potrà vedere a Lecce. L'attaccante serbo - dopo un lungo infortunio - vuole aiutare la Juve a raggiungere la qualificazione in Champions. Che si è complicata dopo l'inaspettato pareggio contro gli scaligeri. Proprio il suo gol, ha aiutato i bianconeri ad una clamorosa sconfitta. E ora, potrà - con molta probabilità - dare il suo contributo sin dall'inizio. Dal primo minuto. "Potrebbe partire titolare", così Spalletti, in conferenza stampa, ha confermato la reale possibilità di vederlo agire da prima punta, subito. Senza aspettare la ripresa. A Lecce, i bianconeri si giocano una stagione. Il tecnico bianconero lo sa bene. Per questo, non intende perdere tempo: userà i suoi migliori da subito. E Vlahovic è pronto a rispondere presente.

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Juventus coach Luciano Spalletti admits Dusan Vlahovic could return to the starting XI for a Serie A match against Lecce and warns his players should not see their latest draw against Hellas Verona as ‘bad luck.’ pic.twitter.com/qSAySTJw7D — Football Italia (@footballitalia) May 8, 2026

Spalletti su Vlahovic: "Non carichiamolo di responsabilità"

Il messaggio è chiaro:si, ma con cautela. I tifosi non dovranno aspettarsi scintille sin da subito. Questo è il monito di Spalletti. Il tecnico bianconero non vuole dargli troppo peso sulle spalle: "Non carichiamolo di responsabilità", ha aggiunto l'ex Napoli. Il lungo infortunio, lo ha tenuto lontano dai campi per troppo tempo. E proprio per questo, ci vorrà "cautela". Non tutto subito. Il gol contro il Verona ha riacceso i cuori dei tifosi. Ma non deve diventare abitudine: Vlahovic è appena tornato e difficilmente riuscirà a garantire qualità per tutti e 90 i minuti. Mancano tre partite alla fine del campionato.

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Lui può essere decisivo: forse non come col Verona, ma la sua qualità potrà fare la differenza in questi ultimi scorci di stagione. C'è una qualificazione in Champions da conquistare. La Juve ha il vantaggio di essere padrona del proprio destino: basterà vincerle tutte. Non è semplice. Ma la missione si può compiere. A partire da Lecce, dove il Via del Mare è pronto a diventare l'inferno. Vlahovic è avvisato. Spalletti anche.

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