Il futuro dei vertici del calcio italiano inizia a prendere una forma ben precisa. Giovanni Malagò si avvicina a grandi passi verso la presidenza della FIGC in vista dell'attesissima Assemblea elettiva federale, fissata per il prossimo 22 giugno. A spingere l'ex numero uno del CONI verso la massima poltrona calcistica nazionale, oltre la Serie A, ci hanno pensato direttamente le associazioni di categoria di allenatori e calciatori. Con una nota stampa congiunta, le due componenti, che insieme valgono ben il 30% dei voti complessivi, hanno annunciato ufficialmente il proprio granitico supporto, tracciando di fatto la strada per le imminenti elezioni e blindando la candidatura del dirigente sportivo.

CORTINA D'AMPEZZO, ITALIA - 15 MARZO: Giovanni Malago, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, pronuncia un discorso durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 presso lo Stadio Olimpico di Curling di Cortina il 15 marzo 2026 a Cortina d'Ampezzo, Italia. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

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Il comunicato ufficiale e i punti programmatici

L'investitura è arrivata nero su bianco attraverso unche non lascia spazio a interpretazioni, diramato a poche settimane dalla scadenza ufficiale per la presentazione delle. "Calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso", si legge nella nota ufficiale, "individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro". L'accordo è il naturale frutto diche hanno evidenziato importanti convergenze su temi cruciali come il, la, lee il. Una visione di politica sportiva che, partendo dall'impulso iniziale delle squadre della, viene oggi considerata la sola strada da percorrere.

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La palla passa a Malagò: attesa per la riserva

Presidenza FIGC, AIC e AIAC si schierano con Giovanni Malagò: la notahttps://t.co/aW2tysLa3S — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 30, 2026

Ora che una fetta così consistente e decisiva dell'elettorato ha scelto chi appoggiare, la mossa finale spetta unicamente al diretto interessato. L'intento delleè chiaramente quello di accelerare i tempi per avviare subito la fase operativa. Il comunicato, infatti, si chiude con un appello esplicito: "Aic e Aiac auspicano che Giovanni Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve". Le due componenti si dicono inoltre "pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano". Il conto alla rovescia perè ufficialmente partito, ma la direzione sembra ormai segnata.

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