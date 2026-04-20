Le parole in conferenza stampa di Giovanni Malagò in vista delle elezioni del nuovo presidente della FIGC: non è ancora certo della candidatura

Antonino Paradino 20 aprile - 18:31

Dopo le dimissioni di Gravina, la corsa alle elezioni del nuovo presidente della FIGC entra nel vivo. Il favorito, Giovanni Malagò, ha concluso oggi l’incontro con la Lega Serie A e nel suo discorso ha voluto condividere riflessioni e dubbi sulla possibilità di portare avanti la candidatura alla presidenza della FIGC. Prima di prendere una decisione definitiva, il membro del Comitato Olimpico Internazionale ha intenzione di sentire prima tutte le componenti della Federazione.

Le parole di Malagò dopo il confronto con la Lega Serie A — Giovanni Malagò ha chiarito subito la sua posizione. L'ex presidente del CONI, infatti, non ha nascosto l’incertezza sul futuro della sua candidatura come presidente della FIGC: “Non ho certezze sul fatto di portare avanti la mia candidatura e non sono preoccupato del risultato delle elezioni del 22 giugno".

Riguardo all’incontro con la Lega Serie A, Malagò ha poi raccontato di aver avuto due "straordinarie" ore di confronto: “ Sono state 2 ore di chiacchierata che definirei straordinarie. Hanno parlato tutti, rinsaldando questa fiducia che mi fa tanto raggelare, nel senso positivo del termine".

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Il percorso verso la decisione finale — Tuttavia, prima di chiudere l’intervento, l'attuale membro del Comitato Olimpico Internazionale ha voluto ribadire ancora una volta che prenderà tempo prima di arrivare a una decisione definitiva sulla sua candidatura: “Prima di prendere la decisione dovrò sentire tutte le componenti della Federazione”.

Attraverso queste parole, Giovanni Malagò ha quindi chiarito che incontrerà tutte le componenti della Federazione. Solo al termine di questi confronti sarà possibile capire se la candidatura alla presidenza della FIGC potrà davvero andare avanti oppure no. Una candidatura che, qualora dovesse effettivamente essere presentata, vedrebbe in Malagò il principale candidato alla successione. Questo perché le squadre della Lega Serie A che sostengono l’ex presidente del CONI sono ben 19 su 20. Un dato non ancora decisivo ma certamente molto importante.