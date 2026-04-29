Lo Special One ha parlato del futuro della nazionale e del calcio italiano suggerendo la combo Malagò-Max Allegri
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Il futuro del calcio italiano passa da idee chiare e, secondo Josè Mourinho, anche da figure ben precise. Lo Special One, intervenuto sul momento del movimento calcistico azzurro, ha analizzato criticità e possibili soluzioni, proponendo anche una combinazione di due figure per rilanciare il calcio italiano.
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🎙 Gazeteci: "Seneye Benfica'da kalacağınızı garanti ediyor musunuz?"— FutbolArena (@futbolarena) April 18, 2026
🎙 Mourinho: "Elbette edemem. Peki sen seneye kendi gazetende kalacağını garanti edebilir misin?
🎙 Gazeteci: "Evet garanti ederim. Çünkü kimse beni istemiyor."
🎙 Mourinho: "Haha. 😂"pic.twitter.com/fvVe9BrLUm
Le parole di José Mourinho sul calcio italianoIntervistato ai microfoni di Sport Mediaset, lo Special One ha commentato il momento del calcio italiano dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai campionati mondiali: "La crisi del calcio italiano è triste. Quando avete mancato la qualificazione al Mondiale, ero insieme a Rui Costa e non ci volevamo credere. Ma è reale ed è successo".
Nel suo intervento, Mourinho ha poi risposto alla domanda su un possibile commissario tecnico straniero sulla panchina della nazionale italiana: " Un CT straniero? Non penso servi. L'Italia ha allenatori con carisma, esperienza, qualità... Non puoi avere Ancelotti, ma puoi avere Conte o Allegri, e ce ne sarebbero sicuramente altri. Tuttavia, ci sono delle cose su cui si deve ripensare. Vedo per esempio una nazione come il Portogallo con 10 milioni di abitanti: le competizioni per i giovani, le condizioni di lavoro, ci sono differenze incredibili.. Poi si vede la qualità dei calciatori portoghesi che escono ogni settimana con il Ct in difficoltà nello scegliere quali giocatori escludere".
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La "combo M&M": Malagò e AllegriSecondo l'attuale tecnico portoghese, ci sarebbero due figure da cui dovrebbe ripartire il sistema calcistico italiano: Giovanni Malagò (in qualità di presidente della FIGC) e Massimiliano Allegri (nel ruolo di ct della nazionale): "L'Italia deve riflettere molto alla base. Credo che Giovanni Malagò sia un nome forte: porterebbe molta esperienza e vorrei tanto vederlo nel ruolo di presidente della FIGC. Lui capirebbe certamente la necessità di cambiare la struttura che sta alla base. L'Italia è fortissima in tanti sport olimpici. Io andrei con la combo M&M: Malagò e Max Allegri".
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