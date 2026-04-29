Il futuro del calcio italiano passa da idee chiare e, secondo Josè Mourinho, anche da figure ben precise. Lo Special One, intervenuto sul momento del movimento calcistico azzurro, ha analizzato criticità e possibili soluzioni, proponendo anche una combinazione di due figure per rilanciare il calcio italiano.

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🎙 Gazeteci: "Seneye Benfica'da kalacağınızı garanti ediyor musunuz?"

🎙 Mourinho: "Elbette edemem. Peki sen seneye kendi gazetende kalacağını garanti edebilir misin?

🎙 Gazeteci: "Evet garanti ederim. Çünkü kimse beni istemiyor."

🎙 Mourinho: "Haha. 😂"pic.twitter.com/fvVe9BrLUm — FutbolArena (@futbolarena) April 18, 2026

Le parole di José Mourinho sul calcio italiano

Intervistato ai microfoni di Sport Mediaset, loha commentato il momento del calcio italiano dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai campionati mondiali : "La crisi del calcio italiano è triste. Quando avete mancato la qualificazione al Mondiale, ero insieme a Rui Costa e non ci volevamo credere. Ma è reale ed è successo".

LISBONA, PORTOGALLO - 28 GENNAIO: José Mourinho, allenatore del Benfica, osserva la partita degli ottavi di finale della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. allo stadio SL Benfica il 28 gennaio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di José Manuel Álvarez Rey/Getty Images)

Nel suo intervento, Mourinho ha poi risposto alla domanda su un possibile commissario tecnico straniero sulla panchina della nazionale italiana: " Un CT straniero? Non penso servi. L'Italia ha allenatori con carisma, esperienza, qualità... Non puoi avere Ancelotti, ma puoi avere Conte o Allegri, e ce ne sarebbero sicuramente altri. Tuttavia, ci sono delle cose su cui si deve ripensare. Vedo per esempio una nazione come il Portogallo con 10 milioni di abitanti: le competizioni per i giovani, le condizioni di lavoro, ci sono differenze incredibili.. Poi si vede la qualità dei calciatori portoghesi che escono ogni settimana con il Ct in difficoltà nello scegliere quali giocatori escludere".

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La "combo M&M": Malagò e Allegri

Secondo l'attuale tecnico portoghese , ci sarebbero due figure da cui dovrebbe ripartire il sistema calcistico italiano:(in qualità di presidente della FIGC) e(nel ruolo di ct della nazionale): "L'Italia deve riflettere molto alla base. Credo che Giovanni Malagò sia un nome forte: porterebbe molta esperienza e vorrei tanto vederlo nel ruolo di presidente della FIGC. Lui capirebbe certamente la necessità di cambiare la struttura che sta alla base. L'Italia è fortissima in tanti sport olimpici. Io andrei con la combo M&M: Malagò e Max Allegri".

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