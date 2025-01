Luisa Kremleva evita la prigione dopo le accuse di stupro contro Theo Hernandez

Theo Hernandez, stupro mai avvenuto: la modella Luisa Kremleva condannata a sei mesi di carcere per aver dichiarato il falso se recidiva per i prossimi due anni

Gennaro Dimonte 9 gennaio - 14:51

Theo Hernandez, difensore del Milan, è stato assolto dall'accusa di stupro avanzata da Luisa Kremleva. Il caso riguarda una segnalazione della modella, impegnata in tv, nei confronti del terzino francese nel 2017. Stando alla magistratura spagnola, la donna russa avrebbe denunciato il falso per ricevere somme di denaro dichiarando di essere stato vittima di stupro nel retro di una Porsche fuori da una discoteca di Marbella. Condannata a sei mesi di carcere, ha patteggiato con lo stato e non dovrà commettere reati per i prossimi due anni al fine di evitare la cella.

Caso di stupro Kremleva-Theo Hernandez, condannata la modella — Il caso di stupro aperto nel 2017 tra Luisa Kremleva e Theo Hernandez si è chiuso. Il tribunale di Malaga ha condannato a sei mesi di reclusione la modella russa per aver dichiarato il falso oltre a una multa di 1500 euro dopo aver patteggiato e ammesso il reato. La 28enne è stata avvertita che sarà costretta a scontare la pena se recidiva nei prossimi due anni. L'accordo con il tribunale è stato reso pubblico solo il 9 gennaio ma è stato convalidato a novembre.

Scongiurato il rischio di due anni di carcere proposto dall'accusa. L'avvocato di Kremleva non si era presentato nell'ultimo processo mandando un certificato medico di emergenza e costringendo i magistrati alla sospensione. Termina così una storia durata 7 anni che aveva messo nei guai, ingiustamente, il giocatore del Milan. Solo una caduta accidentale per la russa e non una spinta. Questo è quello che le telecamere della discoteca spagnola mostrano nella giornata del 4 giugno 2017.

Nel 2020 c'era stato un mandato di arresto dopo una sua non risposta a una convocazione in tribunale per l'accusa di falsa denuncia.