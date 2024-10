Thiago Motta deluso: “Non riusciamo a fare quello che abbiamo in testa”

Intervenuto in conferenza stampa dall' Allianz Stadium , Thiago Motta non ha nascosto la propria insoddisfazione dopo la partita: "Vogliamo fare tanto e delle volte non riusciamo a fare quello che abbiamo in testa. Dobbiamo mantenere l’equilibrio, giocare con la nostra idea, contro una squadra che si chiude e oggi ripartiva tanto con i suoi esterni. Abbiamo sofferto, andavamo nella loro metà campo, loro facevano un blocco basso e con i nostri errori negli ultimi metri loro ripartivano".

Juventus-Parma, Thiago Motta su Vlahovic: "Tutti potevamo fare meglio"

Col Parma un'altra gara piuttosto complicata per Dusan Vlahovic. Il tecnico bianconero ne ha parlato così: "Mi aspetto in fase offensiva tanto da parte di tutti, non solo Vlahovic. In fase offensiva potevamo fare meglio. Mi concentro tanto sul nostro collettivo, è lì la chiave per fare di più, fare meglio nell’ultimo passaggio e mettendo l’avversario in difficoltà più tempo possibile". Sabato c'è l'Udinese.