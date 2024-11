Thiago Motta: “Orgoglioso della squadra, oggi abbiamo giocato da grande”

Thiago Motta si prende un altro punto pesante a San Siro. Dopo il pirotecnico 4-4 contro l' Inter , la Juventus soffre e produce molto meno contro il Milan ma raccoglie un altro pareggio importante in emergenza. Il tecnico dei bianconeri si dice soddisfatto nel post partita.

Questo il commento di Thiago Motta a DAZN: "Sono soddisfatto della prestazione della squadra, considerando anche le condizioni in cui eravamo. Il pareggio dà continuità al nostro lavoro, ho visto una squadra che sa comportarsi da grande. Abbiamo fatto bene tante cose. Siamo solo all'inizio, possiamo ancora migliorare tante cose ma la strada è quella giusta". Nella Juventus spicca soprattutto la prestazione a centrocampo di Khephren Thuram .

Juventus, Thiago Motta su Thuram: "Ha un grande futuro davanti"

Il centrocampista francese è stato premiato come MVP del big match di San Siro. Thiago Motta non ha dubbi sul suo futuro: "È in grande crescita da tempo. Se continua a crescere con questa velocità e testa può diventare molto, molto importante. Parlo di lui pubblicamente perché conosco bene l'educazione e i valori che ha: ha un grande futuro".