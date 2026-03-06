Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del Maradona contro il Napoli

Luca Paesano Caporedattore 6 marzo - 23:46

Il gol di Casadei riaccende le speranze del Torino nel finale, ma non basta. I granata escono sconfitti dalla sfida del Maradona contro il Napoli nell'anticipo della 28esima giornata di campionato e restano fermi a 30 punti in classifica. Le parole di Roberto D'Aversa, intervenuto al termine della gara in conferenza stampa.

Torino, le dichiarazioni di D'Aversa — SULLA PARTITA - "Ci siamo trovati subito sotto, ma nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione per segnare. Nel finale se avessimo fatto gol prima della rete di Casadei avremmo avuto un altro risultato".

SULLE SCELTE IN ATTACCO - "Adams non aveva più di 20/30 minuti perché arrivava da un infortunio".

COSA RIMPROVERA - "La cosa che mi porto dietro è che nel momento in cui siamo andati sotto la squadra non ha mollato. Abbiamo preso il 2-0 con Politano che prende quella palla di testa che non è assolutamente nelle sue corde, ma dimostra che probabilmente lo voleva più di noi. Con Adams nel finale abbiamo avuto anche occasione di pareggiare se avesse agganciato la palla. La differenza è questa, ci è mancata un po' di determinazione e cattiveria per far male all'avversario".

SULLA PRESTAZIONE - "Dal punto di vista tattico credo che abbiamo interpretato bene la gara. Poi è chiaro che ci sono delle differenze nella qualità degli undici in campo. Quando il Napoli lavora in blocco basso credo che sia una delle migliori in Italia a saperlo fare. Però se possiamo recriminare qualcosa sul risultato significa che abbiamo fatto una buona gara, poi si sa che sono i dettagli a fare la sofferenza".

SULLA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI - "I tifosi ci hanno seguito questa sera, ma sappiamo la situazione che c'è. Noi l'unica cosa che possiamo fare è quella di lavorare e portare risultati. Speriamo che possano tornare a farsi sentire anche in casa".