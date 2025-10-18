Alle 18 il Napoli scenderà in campo in trasferta contro il Torino. In palio tre punti molto importanti, sia per i granata per smuovere la classifica nella zona salvezza e ancor di più per gli azzurri primi in classifica e che vogliono approfittare al meglio dello scontro diretto di questa sera tra Roma e Inter. Non pochi problemi per Antonio Conte, che ha rivoluzionato la formazione titolare ufficializzata qualche minuto fa. Due titolarissimi infatti, hanno dato forfait per Torino-Napoli qualche minuto prima dell'inizio della gara.
ULTIM'ORA
Torino-Napoli, due forfait tra i titolarissimi di Conte: la situazione
La formazione titolare di Conte per Torino-Napoli—
Pochi minuti fa sono state ufficializzate le formazioni di Torino-Napoli. Conte ancora una volta ha sorpreso tutti con delle scelte particolari: in porta confermatissimo Milinkovic-Savic mentre in difesa torna Olivera dal primo minuto, Di Lorenzo sull'out opposto e al centro non rischia il rientrante Buongiorno, affidandosi alla coppia di assoluta affidabilità Beukema-Juan Jesus. A centrocampo le prime novità: Anguissa sarà affiancato da Gilmour che subentra all'infortunato Politano e a De Bruyne. In avanti un duo inedito: Neres sarà affiancato da Spinazzola, in posizione più avanzata nella fase di possesso rinforzando così il reparto difensivo, mentre l'unica punta è Lucca. Mancano due protagonisti assoluti: Hojlund e McTominay, che non figurano neanche in panchina.
Il forfait di McTominay e Hojlund—
Nessuna motivazione disciplinare, niente paura. Non si tratta di una scelta tecnica bensì di un problema fisico occorso al fotofinish, così come conferma l'ufficio stampa del Napoli. "Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di oggi. Per McTominay trauma contusivo alla caviglia sinistra, Per Hojlund affaticamento muscolare alla coscia sinistra", la comunicazione ufficiale, con i due calciatori che dovranno essere valutati nei prossimi giorni, all'indomani di un tour de force che si preannuncia essere molto impegnativo per gli azzurri, ancor di più eventualmente senza le due punte di diamante.
