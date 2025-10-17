Gli azzurri vogliono vincere la sesta partita del loro campionato ma devono affrontare un Toro a caccia di una vittoria che manca da settembre

Jacopo del Monaco 17 ottobre - 09:18

Sta per tornare la Serie A ed uno degli anticipi del sabato metterà di fronte Torinoe Napoli e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere la partita. Le due squadre si affronteranno alle ore 18:00 di domani presso lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Come arrivano le due squadre alla gara — Fino a questo momento della stagione, il Torino non sta disputando un buon campionato. Nonostante la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia ottenuta grazie alla vittoria per 1-0 contro il Pisa, la squadra allenata da Marco Baroni ha totalizzato solo 5 punti in A. L'unica vittoria dei Granata risale allo scorso mese, quando hanno vinto contro la Roma all'Olimpico grazie alla rete di Giuliano Simeone. Nell'ultimo match di campionato stavano per vincere in trasferta contro la Lazio ma il rigore di Cataldi nei minuti di recupero ha riportato in parità la gara, terminata 3-3.

Il Napoli di Antonio Conte, invece, ha iniziato molto bene la propria stagione. Nonostante la sconfitta in campionato in casa del Milan (2-1), gli Azzurri occupano la prima posizione in classifica con 15 punti a pari merito con la Roma. Nell'ultimo match di Serie A, i Campioni d'Italia hanno vinto 2-1 contro il Genoa con le reti di Anguissa e Højlund. In Champions League, invece, dopo la sconfitta all'esordio contro il Manchester City, il Napoli ha vinto per 2-1 gara successiva contro lo Sporting Lisbona, decisa dalla doppietta dell'attaccante danese citato poco sopra.

Probabili formazioni — A causa dei rispettivi infortuni, il Torino non avrà a disposizione Ismajli, Schuurs ed Anjorin. Baroni dovrebbe riconfermare la difesa a quattro e gli unici ballottaggi riguardano i terzini: Lazaro-Pedersen a destra e Nkounkou-Biraghi a sinistra. In attacco, molto probabilmente, insieme a Vlasić ci saranno i due ex Ngonge e Simeone. Conte, invece, non potrà contare sugli infortunati Lobotka e Rrahmani. Al posto dello slovacco dovrebbe giocare Gilmour, mentre in difesa c'è il ballottaggio Beukema-Marianucci. Nonostante il recupero di Politano, come esterno destro potrebbe essere schierato titolare David Neres.

TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Maripán, Nkounkou; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasić. All: Baroni

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; D. Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Højlund. All: Conte

Torino-Napoli, dove vedere la partita — I padroni di casa non vogliono sfigurare ancora davanti al proprio pubblico e punta ad una vittoria in A che manca da un mese. I Campioni d'Italia, invece, proveranno ad andare momentaneamente a +3 dalla Roma, che giocherà domani sera contro l'Inter. La sfida tra Torino e Napoli avrà inizio domani pomeriggio alle ore 18:00 e si potrà vedere sia in diretta televisiva che streaming esclusivamente su DAZN.