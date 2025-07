Totò Di Natale torna nel calcio: sarà il club manager alla Scafatese

Ora, ritorna con un incarico strategico, in un club che punta a consolidare le proprie ambizioni nel panorama dilettantistico nazionale

Totò Di Natale torna protagonista nel calcio italiano, ma questa volta dietro la scrivania. Dopo aver messo momentaneamente da parte la carriera da allenatore e l’esperienza dirigenziale all’Orvietana, l’ex bomber di Udinese e Nazionale intraprende una nuova avventura come club manager della Scafatese, ambiziosa formazione di Serie D. L’annuncio è arrivato direttamente dal club campano. Il quale punta sull’esperienza, la visione e il carisma di uno dei più grandi attaccanti della storia recente del nostro calcio per rafforzare il progetto sportivo in vista della stagione 2025/26.

Questo il comunicato diffuso dalla Scafatese Calcio 1922:

"La Scafatese Calcio 1922 è lieta di annunciare Antonio Di Natale. Come nuovo Club Manager per la stagione 2025/26. Un nome che sicuramente nell'ambito calcistico non ha bisogno di presentazioni. Anche alla luce dei suoi 209 gol in Serie A, i 2 titoli di capocannoniere nella massima serie e le 42 presenze con 11 reti in Nazionale maggiore. Di Natale è pronto a mettere tutta la sua esperienza e professionalità al servizio della squadra canarina. Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra famiglia una figura di così alto profilo. Che potrà contribuire alla crescita sportiva e strutturale del nostro progetto."

Dopo il ritiro nel 2016, ha intrapreso un percorso tecnico-dirigenziale. Prima nel settore giovanile dello Spezia, poi alla guida della Carrarese in Serie C tra il 2021 e il 2022 (42 panchine, 11 vittorie, 17 pareggi, 15 sconfitte), fino al ruolo di vicepresidente dell'Orvietana. Ora, riparte dalla Serie D con un incarico strategico, in un club che punta a consolidare le proprie ambizioni nel panorama dilettantistico nazionale.