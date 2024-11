Le formazioni ufficiali di Venezia e Lecce, in campo tra poco per il Monday Night che chiude la tredicesima giornata di Serie A.

Manca poco meno di un'ora al fischio di inizio di Venezia-Lecce, sfida che manderà definitivamente in archivio la tredicesima giornata di Serie A. Al Penzo si affrontano le ultime due squadre della classifica in un match che, come si può ben capire, metterà in palio punti pesantissimi in ottica salvezza. Le due squadre arrivano alla gara con momenti di forma molto simili: entrambe hanno ottenuto solamente 4 punti nelle ultime 5 partite, con una vittoria e un pareggio. La speranza delle due formazioni è che la sosta possa esser servita per rigenerarsi e che possa dare nuovo slancio al prosieguo della stagione.