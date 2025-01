Venezia-Verona: dove e come seguire la sfida salvezza della 22ª giornata di Serie A

Nel Monday Night di Serie A va in scena il derby tra lagunari e scaligeri. L'appuntamento è in programma alle 18:30

Dall’altra parte, i gialloblù si presentano con un bottino di 19 punti e un 18° posto che non garantisce certo tranquillità. Il Verona , pur segnando 24 reti, ha mostrato evidenti fragilità difensive, subendo 47 gol finora. Anche loro fanno affidamento sul talento di Casper Tengstedt, capocannoniere della squadra, per trovare quel guizzo che potrebbe ribaltare le sorti della stagione.

Dove seguire la partita

Per chi non potrà essere sugli spalti del Penzo, ci sono molte opzioni per seguire questa sfida decisiva. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, con la possibilità di guardarlo anche in streaming tramite l’app ufficiale, compatibile con PC, smartphone e tablet. Un’opzione perfetta per chi preferisce godersi l’emozione del calcio ovunque si trovi.