Venezia, Di Francesco: “Dobbiamo estraniarci dalle voci di mercato”

L'allenatore degli arancioneroverdi ha parlato in conferenza stampa a due giorni del match con il Verona: “Pohjanpalo? Non voglio entrare troppo in merito”.

Davide Capano Redattore 25 gennaio 2025 (modifica il 25 gennaio 2025 | 15:11)

Il Venezia riceve lunedì alle 18.30 il Verona dell'ex Paolo Zanetti. Dopo il pareggio col Parma, il tecnico Eusebio Di Francesco presenta così la gara del Penzo in conferenza stampa: "Siamo consapevoli che il mercato sposta gli equilibri, dobbiamo essere bravi ad estraniarci ed ho avuto risposte positive dai ragazzi. Al di là del derby è importante a livello di risultati, sono fiducioso, al di là di chi ci sarà in campo. La squadra ha risposto bene sulla compattezza. Innegabile che ci siano voci, la capacità deve essere quella di tenerli lontani dai rumors. Da lunedì si tornerà a parlare delle voci che girano, voi ne sapete più di me".

Venezia, Di Francesco prima del Verona — "Cosa c'è da aspettarsi su capitan Pohjanpalo? Non voglio entrare troppo in merito - spiega l'allenatore arancioneroverde -, credo valga la professionalità da parte di tutti, ho letto poco o niente, non mi interessa. Il ragazzo mi ha trasmesso il fatto di essere focalizzato sul Verona ed è l'unica cosa che mi interessa. So che rappresenta il Venezia, io ci sono passato da giocatore e so cosa può significare.

Pierluigi Iervese ed Eusebio Di Francesco al Penzo (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Domenica scorsa prestazione positiva, nonostante l'emergenza a Parma? Devo dire che per i presupposti era anche peggio rispetto al pre-partita con l'Inter, ma siamo riusciti a fare una prestazione importante. Abbiamo preso un gol abbastanza ingenuo su rigore. Abbiamo concesso tiri dalla distanza concedendo predominio dopo il gol preso, ma il Parma aveva messo anche tanti giocatori offensivi".

Ancora Di Fra — "Se recupero qualche infortunato? Parliamo prima di chi è arrivato - prosegue Di Fra- , Candé può essere titolare. Ieri si è allenato Schingtienne, dietro qualcuno lo recuperiamo. Zampano poi torna dalla squalifica. Per il resto dovremmo essere gli stessi. Non recuperiamo neanche Sverko.

Candé che impressioni mi ha fatto e che giocatore è? E' simile a Sverko come caratteristiche, può giocare più a 4 che a 5, deve riconoscere le richieste mie e della squadra, è un ragazzo sveglio. Può fare anche il centrale dei 3 proprio come Sverko.

Le condizioni di Duncan? Ancora non è recuperabile, si è allungato più del dovuto il suo infortunio, pensavamo tornasse questa settimana, non è così purtroppo.

Il Verona? Ha fatto bene spesso fuori casa, più che in casa. Assomiglia un po' al Parma per alcune caratteristiche, perché è verticale e per le scelte che ha davanti. Nella ripartenza sono molto pericolosi. Tengstedt e Sarr sono ottimi calciatori e hanno delle valide alternative come Mosquera. Dobbiamo essere bravi nel ripiegare quando vanno alla riconquista.

Come va gestito Candela? Antonio probabilmente non sarà fra i convocati, ci sono situazioni in corso. Abbiamo scelto una strada, stiamo valutando.

Se potremmo giocare a 4? Ci sono varie possibilità, ma parto dal presupposto che dobbiamo partire dalle certezze.

Se Zerbin può giocare solo come quinto oppure anche nei due trequartisti dietro alla punta? Potrebbe, anche se predilige partire più dall'esterno come caratteristiche. Negli ultimi anni con Conte ha lavorato anche come terzino, per far capire che è più un quinto. In quella zona preferisco avere giocatori di fantasia, lui è più da campo aperto.

Eusebio Di Francesco (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Come sta Sverko dopo la febbre? Ha avuto un problemino ad un muscolo vicino all'anca, non dovrebbe essere una cosa lunga".