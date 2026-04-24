Gift Orban l'ha combinata grossa. Come ricordiamo, l'attaccante del Verona è stato protagonista di un furioso alterco con un tifoso fuori al Bentegodi dopo la partita contro il Milan della scorsa domenica. Il video che ritraeva il nigeriano e il supporter scaligero in poco tempo è diventato virale e la condotta del numero 16 non è certo passata inosservata alla dirigenza veneta, primo tra tutti all'allenatore Paolo Sammarco.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta su Bet365

Gift Orban, attaccante del Verona. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Verona, le scuse non salvano Orban: Sammarco lo esclude dalla lista dei convocati

Clamoroso quanto successo a Verona dopo la sfida contro il Milan: all’esterno dello stadio è sfociata una rissa che ha visto coinvolti l’attaccante gialloblù Gift Orban e un tifoso 🤯#Orban #Verona pic.twitter.com/363MvY2Pg5 — Rompipallone.it (@Rompipallone_) April 19, 2026

Gift Orban non prenderà parte alla sfida contro il. E non per motivi fisici. L'attaccante nigeriano ha avuto una furiosa lite con un tifoso del Verona la scorsa domenica al termine della partita contro il. Il video ha mostrato come l'attaccante abbia risposto con troppa foga alle critiche del supporter e in poco tempo la vicenda è diventata virale sui social.

Qualche giorno dopo sono arrivate le scuse di Orban sui social: "Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento. Non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità", queste alcune delle parole dell'ex Hoffenheim. Scuse che però non sono bastate. L'allenatore del club veneto, Paolo Sammarco, ha infatti deciso di non convocarlo per la partita del Bentegodi.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

"Orban non sarà convocato per Lecce, ha fatto un gesto lontano dai miei valori. Questa settimana si è allenato a parte, nei prossimi giorni capiremo come agire a livello societario", ha dichiarato l'allenatore del Verona. Una decisione importante che arriva alla vigilia di una partita delicatissima che rappresenta per i gialloblu l'ultima possibilità per sperare in una salvezza sempre più difficile da raggiungere.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta su Bet365