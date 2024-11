Verona in ritiro, Zanetti: “Chiediamo scusa ai tifosi. Non siamo degni”

Verona in ritiro dopo la goleada subita in casa contro l'Inter. Le dichiarazioni dell'allenatore nel post partita.

"Grandinata" nerazzurra sul Bentegodi. Così Paolo Zanetti ha definito Hellas Verona-Inter : i padroni di casa sono stati travolti 5-0 dai campioni d'Italia in carica con tutte le reti subite nel corso del primo tempo. La squadra gialloblù va in ritiro fino a data da destinarsi.

Verona, l'annuncio del club: "Squadra in ritiro dalla serata di oggi"

Questa la nota ufficiale della società: "Hellas Verona FC comunica che a partire dalla serata di oggi, sabato 23 novembre, la squadra andrà in ritiro fino a data da destinarsi". Al termine del match, Paolo Zanetti ha parlato così: "Oggi penso sia giusto chiedere scusa ai tifosi, non siamo degni dello stadio in cui siamo e di questa gente che è venuta a vedere uno spettacolo indecoroso. Non posso dire che abbiamo fatto bene i primi minuti e non so quanto la traversa potesse cambiare la partita, ma poi abbiamo preso una grandinata".