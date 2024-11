Kayserispor travolto dal Fenerbahce: la squadra di Mourinho ne fa 6 e continua a pressare il Galatasaray

José Mourinho vuole trionfare anche in Turchia, con il suo Fenerbahce. Dopo l'esperienza alla Roma in cui è riuscito a dare al club una dimensione europea raggiungendo due finali di seguito, e perdendo la seconda soltanto ai calci di rigore, l'ex Inter vuole conquistare l'ennesima nazione. Alla guida del Fenerbahce Mourinho è attualmente al secondo posto, indietro soltanto al Galatasaray di Victor Osimhen, che ancora non ha perso una sfida in quest'inizio di stagione.

La squadra allenata dal portoghese, invece, ha collezionato 9 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. Dunque il distacco è minimo: sono soltanto due i punti a dividere le due squadre, ma il Gala conta una partita in meno rispetto al Fenerbahce, quindi potrebbe presto tentare una prima " fuga " per la vittoria del campionato turco.

Altra vittoria per Mourinho: il suo Fenerbahce realizza 6 gol fuori casa

La ripresa dei campionati è subito frizzante. Il Fenerbahce, infatti, è riuscito a realizzare ben 6 reti in casa del Kayserispor nel match valido per la tredicesima giornata. Il tabellino finale ha recitato il risultato finale di 2-6, in favore della squadra di Istambul. Con questa goleada la squadra di Mourinho può vantare il primato di squadra con più gol segnati in campionato, ma c'è sempre da aspettare il verdetto del prossimo incontro della squadra di Okan Buruk, allenatore del Galatasaray. Nell'arena dei quintultimi della Super Lig Aydin ha segnato una doppietta, ed in più hanno trovato la via della rete anche Tadic, En Nesyri e Szymanski.