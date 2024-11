Clamoroso: Mourinho vuole Cristiano Ronaldo al Fenerbahce. Avviati i contatti.

Cristiano Ronaldo ha un contratto in scadenza il prossimo anno e Mourinho sogna in grande: vuole portarlo al Fenerbahce.

La prossima estate è già rovente . Come ogni anno, ci sono diversi contratti di calciatori che scadono e, di conseguenza, i club approfittano della situazione per risparmiare il prezzo del cartellino. A luglio 2025, però, ci sarà un calciatore svincolato che varrà più degli altri: Cristiano Ronaldo . Il bionico di Madeira sta scrivendo pagine di storia recente del suo club saudita, l'Al-Nassr, ma i tifosi non sembrano entusiasti del suo apporto alla squadra.

Secondo quanto riporta Sportbible, il fenomeno portoghese ha avuto contatti con il Fenerbahce , squadra allenata da José Mourinho. Sarebbe infatti partita proprio dall'ex allenatore dell'Inter l'idea di portare Cristiano Ronaldo in Turchia. L'attaccante, come detto, sta vivendo probabilmente i suoi ultimi mesi con la squadra di Stefano Pioli, ed il suo futuro è incerto.

Altri possibili trasferimenti

Stando alle notizie fornite da Sportbible, il direttore del Fenerbahce avrebbe avviato contatti sia con Ronaldo che con il suo agente, Jorge Mendes. Portare il portoghese in Turchia, però, potrebbe essere più difficile del previsto. Nonostante la presenza di Mourinho, il 5 volte Pallone d'Oro potrebbe anche decidere di restare in Arabia Saudita e cambiare semplicemente squadra. I rivali dell'Al-Nassr, l'Al-Hilal, è infatti in cerca di una nuova stella in vista dell'imminente addio di Neymar. E Cristiano Ronaldo potrebbe essere più di una semplice congettura.