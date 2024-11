Ronaldo come LeBron: “Giocare con mio figlio? Vedremo, dipenderà dalle mie gambe”

Cristiano Ronaldo come LeBron James? Il portoghese non esclude la possibilità di giocare insieme a suo figlio, Cristiano Jr.

Lorenzo Maria Napolitano 21 novembre 2024 (modifica il 21 novembre 2024 | 22:44)

Cristiano Ronaldo adesso dedica il suo tempo anche ai social. Oggi è stato in diretta con il noto youtuber e imprenditore Mr. Beast, che ad oggi conta ben 320 milioni di iscritti sul suo canale YouTube. I due hanno toccato diversi temi nella loro chiacchierata. Il bionico di Madeira, su tutto, ha sorpreso in alcune dichiarazioni riguardanti la possibilità di giocare con suo figlio, Cristiano Jr.

Nel mondo della sport, questa storia risuona familiare soprattutto agli amanti della NBA, dato che il noto cestista LeBron James, vicinissimo ai 40 anni, è riuscito questa stagione a scendere in campo con suo figlio Bronny. È successo qualche settimana fa in un match di Regular Season contro i Minnesota Timberwolves, in un momento in cui i Los Angeles Lakers vantavano un soddisfacente vantaggio.

Ronaldo in campo con il figlio? La risposta — Cristiano Ronaldo, come LeBron, conta quasi 40 primavera. La sua carta d'identità, dunque, è spietata. È invitato alla porta del ritiro ma pare non volerne sapere assolutamente niente, e nel frattempo macina record. Addirittura, è notizia recente quella secondo cui Mourinho lo sognerebbe con la maglia del suo Fenerbahce. Ronaldo, comunque, non ha escluso la possibilità di giocare insieme a suo figlio, nonostante l'età. Di seguito vi proponiamo le sue parole: "Giocare con Cristiano Jr.? Ha già la pressione di essere mio figlio. Vediamo, ha 14 anni, dipende da come staranno le mie gambe".

L'ex Real Madrid, dunque, non per niente escluso questa possibilità. Cristiano Jr., peraltro, da quanto si può vedere dai video diffusi sul web, gode sicuramente un talento speciale, unico. Dunque, considerando che diversi calciatori in Europa esordiscono anche a partire dai 16 anni, è possibile che la famiglia Ronaldo riesca a scendere in campo insieme, con la stessa maglia.