Le probabili formazioni di Verona e Venezia, in campo questa sera, alle ore 20:45, nell'anticipo della settima giornata di Serie A.

Luca Paesano 4 ottobre - 12:57

Cresce l'attesa per il tesissimo derby veneto di questa sera tra Verona e Venezia. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20:45, allo stadio Marcantonio Bentegodi, nel match che aprirà il settimo turno del campionato di Serie A insieme all'altro anticipo di giornata tra Napoli e Como. Il match metterà di fronte due formazioni che condividono gli stessi obiettivi, ma che arrivano alla sfida con motivazioni differenti.

I padroni di casa dopo aver ottenuto sei punti nelle prime tre partite arrivano da tre sconfitte consecutive e vogliono invertire la rotta per allontanarsi quanto prima dalla zona calda. I lagunari, invece, hanno mostrato segnali positivi dopo l'avvio decisamente in salita e cercano i 3 punti per sfuggire dalla zona retrocessione. Ma in tal senso, lo storico non sorride alla squadra di Di Francesco: il Verona non ha mai perso in Serie A contro il Venezia.

Verona, Suslov squalificato: tocca a Livramento? — Non dovrebbero esserci grosse novità di formazione per quanto riguarda il Verona. Paolo Zanetti sta cercando di trovare stabilità con il 4-2-3-1 dopo aver cominciato la stagione con la difesa a tre, e dovrebbe ancora una volta confermare lo stesso assetto tattico. Con Montipò tra i pali, in difesa vanno verso la promozione Tchatchoua e Frese sulle fasce, con Coppola e Daniliuc al centro. In cabina di regia Belahyane sembra ormai inamovibile; al suo fianco dovrebbe rientrare dal 1' Ondrej Duda.

Tomas Suslov in azione contro il Como (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Sulla linea dei trequartisti non ci sarà Suslov, squalificato dopo l'espulsione ricevuta nell'ultima giornata contro il Como. A completare la linea con Lazovic e Kastanos dovrebbe toccare allora a Livramento, anche se alle sue spalle c'è Sarr che reclama spazio. In attacco confermato Tengstedt, che ha scavalcato Mosquera nelle gerarchie.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

Venezia, Di Francesco conferma l'undici titolare — Sponda Venezia, pochissimi dubbi per Eusebio Di Francesco, che dopo un inizio balbettante sembra che stia trovando la strada giusta da percorrere. Il tecnico dovrebbe confermare in blocco la formazione vista nelle ultime giornate. In porta c'è Joronen, con Idzes, Svoboda e Sverko a comporre il terzetto di difesa. Rientra Altare, ma partirà solamente dalla panchina.

Candela e Zampano agiranno sulle due corsie laterali, mentre Nicolussi Caviglia agirà da perno con Ellertsson e Busio ai suoi lati. Pohjanpalo guiderà l'attacco dei lagunari, con Oristanio che, come sempre, sarà libero di svariare alle sue spalle. Chance a partita in corso per Yeboah, che ritorna nell'elenco dei convocati.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.