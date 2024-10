Il Venezia ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la sfida di domani sera, alle ore 20:45, contro il Verona.

Luca Paesano 3 ottobre 2024 (modifica il 3 ottobre 2024 | 22:19)

Ottime notizie per Eusebio Di Francesco, che può sorridere in vista della sfida di domani sera contro il Verona. Il Venezia sarà ospite della formazione di Paolo Zanetti, allo Stadio Marcantonio Bentegodi, nel match di anticipo della settima giornata del campionato di Serie A. Per l'occasione, arrivano importanti novità per il tecnico dei lagunari.

Venezia, i convocati per il Verona: ci sono due novità — Eusebio Di Francesco potrà infatti contare su due importanti recuperi in vista della delicata sfida di domani. In difesa torna di nuovo a disposizione Giorgio Altare, che prima del breve stop era stato il leader del terzetto difensivo, ma che probabilmente non ha ancora minutaggio nelle gambe e partirà comunque dalla panchina. Rientra in attacco John Yeboah, che potrebbe essere impiegato a gara in corso per sfruttare al meglio la sua freschezza e rapidità.

Restano ancora esclusi invece in due: Duncan e Bjarkason non hanno ancora smaltito i rispettivi problemi fisici e non partiranno con la squadra per la trasferta di Verona. A questo punto, entrambi dovrebbero tornare in gruppo dopo la sosta per le Nazionali.

Venezia, l'elenco dei convocati di Di Francesco — Sono in totale 26 i calciatori convocati da Eusebio Di Francesco per Verona-Venezia. Di seguito riportiamo l'elenco completo.

Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen, Filip Stankovic.

Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Franco Carboni, Ridgeciano Haps, Jay Idzes, Richie Sagrado, Marin Sverko, Joel Schingtienne, Michael Svoboda, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Gianluca Busio, Domen Crnigoj, Issa Doumbia, Mikael Ellertsson, Hans Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Saad El Haddad, Christian Gytkjaer, Gaetano Oristanio, Joel Pohjanpalo, Antonio Raimondo, John Yeboah.