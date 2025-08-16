I trentaduesimi di finale della Coppa Italia proseguono e stasera il Cesena ed il Pisa si giocheranno il passaggio al turno successivo. Aspettando il calcio d'inizio, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra bianconeri e nerazzurri, che alle ore 20:45 di domani sera (domenica 17 agosto) si affronteranno presso lo Stadio Dino Manuzzi.
Coppa Italia
Verso Cesena-Pisa: ecco statistiche e precedenti tra le due squadre
Cesena-Pisa, i precedenti—
Quella di stasera sarà la prima uscita stagionale in via ufficiale per i due club, allenati rispettivamente da Michele Mignani e da Alberto Gilardino. La prima partita, terminata col risultato di 1-1, tra romagnoli e toscani risale alla Serie B della stagione 1946/1947. Fino ad oggi, bianconeri e nerazzurri si sono affrontati 55 volte, col Pisa che ha vinto 23 partite e ne ha pareggiate 16. Il Cesena, invece, ha vinto contro i loro avversari di stasera 16 volte. Anche per quanto riguarda i gol, la squadra di Gilardino ha un leggero vantaggio sulle statistiche: infatti ne ha segnati 57, sette in più rispetto al Cesena.
Scontri recenti e statistiche in casa bianconera—
La scorsa stagione, le due squadre si sono affrontate per tre volte: due in Serie B, vittoria per 3-1 del Pisa all'andata ed 1-1 al Dino Manuzzi; sedicesimi di finale di Coppa Italia, primo scontro tra loro nella competizione, con il Cesena che ha vinto di misura in trasferta grazie alla rete di Raffaele Celia.
Bianconeri e nerazzurri si sono incontrate principalmente nelle prime tre divisioni italiane, quindi oltre alla cadetteria anche in Serie A e Serie C. Considerando soltanto le partite giocate a Cesena, i due club si sono affrontati 27 volte ed i padroni di casa vantano di 12 vittorie e 10 pareggi. Il Pisa, in trasferta, ha vinto solo 5 volte e l'ultima risale alla stagione 2007/2008 in B: il 9 settembre 2007, i nerazzurri hanno vinto 1-2 grazie ai gol segnati da Vitaliy Kutuzov ed Alessio Cerci.
