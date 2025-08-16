Verso Cesena-Pisa: ecco statistiche e precedenti tra le due squadre

Cesena-Pisa, i precedenti

Quella di stasera sarà la prima uscita stagionale in via ufficiale per i due club, allenati rispettivamente da Michele Mignani e da Alberto Gilardino. La prima partita, terminata col risultato di 1-1, tra romagnoli e toscani risale alla Serie B della stagione 1946/1947. Fino ad oggi, bianconeri e nerazzurri si sono affrontati 55 volte, col Pisa che ha vinto 23 partite e ne ha pareggiate 16. Il Cesena, invece, ha vinto contro i loro avversari di stasera 16 volte. Anche per quanto riguarda i gol, la squadra di Gilardino ha un leggero vantaggio sulle statistiche: infatti ne ha segnati 57, sette in più rispetto al Cesena.