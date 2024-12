Viali non ci sta e attacca in conferenza stampa: il commento del tecnico della Reggiana dopo il derby perso

Enrico Pecci Redattore 15 dicembre 2024 (modifica il 15 dicembre 2024 | 18:41)

Viali non ci sta dopo il derby perso contro il Modena. Nel post partita del Mapei Stadium, in conferenza stampa, l'allenatore della Reggiana ha tuonato contro arbitro e Var. L'episodio discusso è quello della rete annullata a Portanova dopo solo 2 minuti di gioco. Il Var è intervenuto annullando il gol per un fallo precedente di Marras.

Viali sicuro: "Quella chiamata del Var ha cambiato la partita" — Il tecnico granata ha parlato così dopo il ko nel derby: "Il dispiacere più grande è per i nostri tifosi. Per la determinazione e la voglia di fare il risultato, la squadra è stata giusta. Io oggi sono inca...to nero: ci hanno annullato un gol allucinante, poi la partita è cambiata. Ci dicono che devono valutare gli arbitri dal campo l’entità dei falli nelle azioni. Il vantaggio di Portanova avrebbe cambiato la partita. Questo è allucinante".

Parole dure di Viali che ha poi analizzato: "Il Modena ha questa attitudine sui calci piazzati, abbiamo avuto la sfortuna di non rinviare bene. L’episodio ha sbloccato la partita e l’ha rinviata. È giusto dire che potevamo essere più qualitativi. In un assedio non c’è grande sviluppo tattico, devi mettere più palle possibili in area di rigore e sperare. La prestazione dei ragazzi mi soddisfa, dovevamo forzare di più negli ultimi sedici metri. È stata una partita equilibrata condizionata da episodi, avremmo meritato il pareggio".

Reggiana-Modena, Viali: "Avremmo meritato il pareggio" — L'allenatore mastica amaro e conclude: "Dispiace averla persa per la gente e per il nostro percorso, sarebbe stato il nostro possibile salto di qualità. Abbiamo messo il Modena negli ultimi 25 metri per tutto il secondo tempo, nel finale ho provato due punte e due mezzali offensive. Il Var ci è rimasto un centesimo di secondo, sembrava un comando per l’arbitro. Rivedendola mi ha fatto arrabbiare molto di più". Post partita infuocato al Mapei Stadium.

Visualizza questo post su Instagram