Vieira: “Ce la giocheremo a viso aperto. Balotelli sta lavorando bene”

Vieira carica il suo Genoa in vista della trasferta di San Siro contro il Milan. Le parole in conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 14 dicembre - 14:46

La domenica di Serie A si chiuderà a San Siro con la sfida tra Milan e Genoa. La squadra di Vieira fa visita ai rossoneri, reduci dalla quarta vittoria consecutiva in Champions League ma anche dal duro sfogo di Fonseca. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa anche l'allenatore dei rossoblù.

Vieira: "Andremo a San Siro per provare a giocare a viso aperto" — Vieira vuole andare a San Siro per giocarsela: "Non è semplice giocare contro di loro, sono una squadra forte. Noi andremo lì a provare a giocare. Stiamo bene a livello di fiducia, nell'ultima partita abbiamo fatto cose interessanti. Proveremo a fare bene. Noi non ci preoccupiamo di quello che succede lì: noi siamo sicuri di affrontare una squadra forte con un allenatore bravissimo. Dobbiamo fare la gara giusta".

L'ex centrocampista ha ricordato anche il suo passato in rossonero "Ho un ricordo positivo del Milan, sono stato lì con grandi giocatori". E ancora sulla partita: "Abbiamo preparato il fatto che dobbiamo giocare. Sulla fascia sinistra del Milan con Theo Hernandez che è forte nell’uno contro uno, hanno qualità. Noi dobbiamo essere forti di testa, giocando con personalità e ricercando il gol. Dobbiamo cercare il nostro gioco. Sappiamo che hanno qualità, ma non vogliamo andare a Milano a difendere per 95 minuti. Vogliamo provare ad avere possesso, mettere loro in difficoltà e giocare con personalità per tutta la partita".

In crescita anche Mario Balotelli: "Lui e Pereiro stanno lavorando bene, fanno tutto per mettermi in difficoltà nel fare le scelte. Questo ho chiesto ai giocatori: da una parte ci sono quelli che stanno giocando, dall’altra ci sono loro che devono continuare a lavorare e quando hanno la possibilità di giocare, fare bene". Messias, invece, è di nuovo ai box: "Se abbiamo un quadro? No, dobbiamo aspettare l’inizio della prossima settimana per poter dare più informazioni su Junior Messias".

Milan-Genoa, Vieira: "Dobbiamo migliorare in attacco" — Vieira si è poi soffermato sulla situazione di Vitinha: "Il giocatore è stato infortunato negli ultimi mesi ed è stato molto difficile per lui ritrovare ritmo e qualità. Sta lavorando bene e credo che sia vicino alla qualità che tutti abbiamo visto da quando è arrivato a Genova. Al suo posto, però, abbiamo giocatori che stanno facendo bene in questo momento. Lui deve continuare a lavorare e aspettare l’opportunità di giocare. Mi piace molto come lavora in allenamento, mi piace la sua concentrazione. Adesso deve aspettare il suo momento".

Il tecnico del Genoa indica la via ai suoi: "Gli ultimi 30 metri sono la parte del campo in cui dobbiamo fare meglio, dobbiamo dare più supporto al nostro attaccante e più giocatori in area. Dobbiamo avere più tecnica per farlo, abbiamo lavorato su questo in settimana. Speriamo di fare meglio ma la squadra è in un periodo positivo". Dalla fase offensiva agli esterni in rosa: "Prima abbiamo parlato di Pereiro e credo che lui possa giocare anche sulla fascia di destra. È creativo, ha qualità tecnica e può aiutare la squadra in quella posizione. Abbiamo Ankeye che può giocare anche a sinistra, ha forza e velocità. E c’è Vitinha che può a sua volta giocare in questi ruoli".

Infine, l'allenatore ha parlato anche del suo centrocampo: "Abbiamo centrocampisti con esperienza e qualità, che capiscono bene il gioco. Quando vedi giocatori come Badelj, Frendrup e Thorsby che stanno crescendo è positivo per la squadra". Il Milan di Fonseca è dunque avvisato: il Genoa vuole giocarsela all'attacco.

