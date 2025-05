L'allenatore rossoblù ringrazia i tifosi e manda un chiaro messaggio alla società per i prossimi mesi

Alessandro Stella 23 maggio - 11:35

Ultima gara di Serie A per il Genoa, che domani alle 18 chiude la sua stagione sul campo del Bologna. I rossoblù, certi di rimanere al tredicesimo posto dopo aver raggiunto l'obiettivo salvezza diverse settimane fa, vogliono congedarsi con un'ultima buona prestazione contro un avversario più quotato.

Il tecnico del Grifone, Patrick Vieira, sembra praticamente certo di rimanere sulla panchina anche il prossimo anno. E intanto è intervenuto per l'ultima conferenza stampa prima di Bologna-Genoa.

Vieira tra campionato e Bologna-Genoa — Vieira si è soffermato ancora sulla salvezza raggiunta con largo anticipo e ha elogiato i suoi: "Raggiungere la salvezza in anticipo era una sfida molto difficile. Ora possiamo pensare che fosse facile ma era una sfida difficile. Sono molto orgoglioso e molto contento perché abbiamo raggiunto un obiettivo bellissimo con il lavoro e una qualità dello staff. Abbiamo lavorato e sofferto però siamo sempre stati uniti senza mai perdere la concentrazione".

E come ultima richiesta stagionale ha quella di chiudere al meglio il campionato: "Ho sempre chiesto ai giocatori che volevo finire il campionato in una bella maniera. Sarebbe bello chiudere con una vittoria che andremo a cercare a Bologna. Cerchiamo anche di creare una mentalità e una è impegnarsi fino all’ultima giornata fa parte di questo. Contro l’Atalanta abbiamo impattato in maniera positiva e ora cerchiamo questa positività anche a Bologna giocando con intensità".

Il futuro tra progetto stabile e il supporto dei tifosi — Vieira abbandona un attimo l'idea di Bologna-Genoa poi si focalizza sul futuro e esprime un desiderio, che fa capire la volontà di costruire qualcosa di importante a Genova: "Io credo tantissimo alla stabilità. Per quello che mi piacerebbe che rimangano tutti i giocatori con cui ho lavorato in questi mesi. Purtroppo però è impossibile. Per il futuro credo sia importante avere questa stabilità per creare una squadra che possa andare a competere".

E sul suo, di futuro, al momento non sembra avere grossi dubbi: "Credo che anche io sono fortunato ad essere nel posto giusto al momento giusto. C’è il nuovo presidente che porta stabilità che ha una visione chiara, ci sono dirigenti con cui mi trovo bene e abbiamo giocatori giovani che stanno crescendo. Il prossimo mercato sarà importantissimo per portare quei giocatori che possano aiutare la società a fare passi avanti".

Vieira ha anche una buona parola sui tifosi, sempre al fianco del club durante l'anno: "Loro sono importantissimi perché l’energia che danno a un giocatore aiuta la squadra. Abbiamo sentito questo supporto ed era importante andare in campo e dare il massimo con questa energia. Non sempre abbiamo vinto ma abbiamo sempre sentito questa positività da parte dei tifosi. Per questo vogliamo creare una squadra che sia simile ai nostri tifosi. L’energia che ci dà il pubblico è una cosa importantissima e se noi riusciamo a portare qualità a questa energia si possono fare cose belle".

Vieira e le ultime su Bologna-Genoa — In vista della gara di domani il tecnico parla di alcuni singoli recuperati e anticipa l'idea di dare spazio a chi ne ha avuto meno: "Cornet e Honest si sono allenati tutta la settimana e faranno parte del gruppo. Poi ci sono giocatori che meritavano di giocare di più e giocheranno in questa gara".

Infine un commento sui giovani, con l'idea di far esordire il giovanissimo Scaglione, classe 2010: "Serve trovare l’equilibrio giusto. Questi ragazzi hanno fatto bene perché i giocatori di esperienza hanno avuto un ruolo importante. Sarà importante lavorare con loro e dar loro tempo di crescere. E per crescere hanno bisogno di giocare e noi dobbiamo accettare che ogni tanto possono sbagliare. Io parlo sempre di equilibrio della squadra. L’esperienza è importante. Negli ultimi cinque mesi, se vediamo l’importanza di giocatori come Martin, Vasquez, Bani, Badelj o Leali in porta. Serve equilibrio fra i giovani e l’esperienza".