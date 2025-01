La Roma, De Rossi, Juric e Ranieri... Walter Sabatini ripercorre le tappe della travagliata stagione dei giallorossi.

Luca Paesano Redattore 7 gennaio 2025 (modifica il 7 gennaio 2025 | 19:04)

Gli alti e bassi e l'esonero traumatico di Daniele De Rossi, poi l'approccio gelido con Ivan Juric, ed infine l'arrivo di Claudio Ranieri. La Roma ha attraversato una prima metà di stagione decisamente complessa, che l'ha vista ad un certo punto sfiorare addirittura la zona retrocessione. La chiamata di Sir Claudio ha riportato ordine nello spogliatoio, e per i giallorossi sembra poter cominciare ora una nuova stagione. Walter Sabatini, grande tifoso romanista, spiega nell'intervista a NetBet perché c'è motivo di essere speranzosi.

Sabatini parla della Roma e promuove Ranieri — Inutile girarci attorno. Dopo il grande impatto avuto nel finale della scorsa stagione, ci si aspettava un altrettanto ottimo avvio di campionato da parte della Roma di Daniele De Rossi. In realtà, invece, i giallorossi hanno fatto fatica. Tanta fatica. E la società non ha perdonato praticamente nulla all'ex "capitan futuro". Per quanto possibile, la situazione dalle parti di Trigoria è andata addirittura a peggiorare con l'arrivo di Ivan Juric, sia per un'alchimia che non si è mai creata, sia per i risultati che, allo stesso modo, continuavano a non arrivare.

E allora l'annuncio di Claudio Ranieri, per tifosi e squadra, è stata forse la luce in fondo al tunnel. Un romano di Roma, tifoso della Roma, che tiene più di ogni cosa alla Roma. Un allenatore di esperienza, in grado di lasciare il segno in ogni sua esperienza, capace di entrare nelle teste dei suoi giocatori e di tiragli fuori tutto quel che hanno da dare. Sir Claudio ha portato con sé una ventata di ottimismo, lo stesso che si percepisce anche nelle parole di Walter Sabatini: “È stata una stagione molto complicata e si risolverà bene perché hanno fatto un’ottima scelta adesso con Claudio Ranieri, che è un grande uomo e sa immediatamente risvegliare innanzitutto la dignità di un gruppo. Sa toccare le corde giuste per risvegliare uno spirito collettivo e sta già dando i suoi frutti, perché la Roma è già migliorata in questi 20 giorni. Ora sta in campo come una squadra, e prima non lo era”.

Sabatini e l'esonero di De Rossi: "Gli hanno stroncato la carriera" — Walter Sabatini ritorna anche sulle vicende che hanno preceduto la nomina di Ranieri, soffermandosi in particolar modo sulla scelta, dal suo punto di vista completamente sbagliata, di mandare a casa De Rossi: “Non si esonera un allenatore come Daniele De Rossi, giovane, che stava facendo un ottimo lavoro perché la Roma di Daniele funzionava. Era solamente all’inizio di un percorso che avrebbe portato sicuramente a risultati importanti. Gli hanno tarpato le ali, gli hanno stroncato la carriera perché non farà l’allenatore a grandi livelli, e gli hanno tolto una squadra che era in netta crescita. Questo lo dico a prescindere da Juric, che è un ottimo allenatore. Non si toglie una squadra a un allenatore come De Rossi”.