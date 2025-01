Sabatini su Mihajlovic: “Mi manca tanto, lo penso tutti i giorni”

Uno dei momenti più toccanti della lunga intervista rilasciata da Walter Sabatini a NetBetNews, riguarda il ricordo di Sinisa Mihajlovic. Il direttore sportivo non ha negato di esser stato profondamente colpito dalla sua prematura scomparsa, e con un nodo in gola parla del rapporto che negli anni aveva costruito con il serbo.

A legarli è stata indubbiamente l’esperienza condivisa al Bologna . Sabatini era arrivato nella dirigenza rossoblù, mentre Sinisa è stato chiamato sulla panchina nel gennaio 2019 per sostituire Filippo Inzaghi e salvare la squadra da una situazione di classifica pessima. Quei mesi hanno posto le basi per una rinascita, quella che poi con Thiago Motta li ha portati all’impresa Champions.

Sabatini e Mihajlovic, due personalità forti che non si sono mai scontrate. Il direttore sportivo lo ricorda così: “Mi viene in mente la sua voglia di vivere, l’amore per la sua famiglia e i buoni propositi che aveva, essere umano fantastico, un uomo generoso, leale, sorridente, e anche molto facile agli attacchi di rabbia. Ma capisco bene chi soffre di attacchi di rabbia, perché ne sono stato prigioniero per tutta la vita. La rabbia non si contiene, quando meno te lo aspetti esce fuori. Mio figlio ci rimane molto male quando mi arrabbio, e ha ragione”.

Quello di Sabatini si trasforma poi in uno scavo più profondo, in una riflessione interiore sulle tante persone care che gli sono venute a mancare negli ultimi tempi: “Sinisa mi manca tanto. Sono mancate tante persone negli ultimi mesi e mi viene un gran senso di colpa. Mi chiedo perché lui sì e io no. Penso a Sinisa come persona e mi chiedo che giustizia è. Perché una persona giovane e brillante deve morire e io che sono una ciabatta sono ancora in vita? Poi mi guardo intorno, vedo lui (il figlio, ndr) e dico che forse è giusto che abbia ancora un padre per qualche anno”.