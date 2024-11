Zanetti carica il Verona verso la sfida ai campioni d'Italia dell'Inter. Le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa

Enrico Pecci 22 novembre - 12:02

È vigilia anche per Hellas Verona ed Inter, le prime squadre a tornare in campo alla ripresa del campionato di Serie A. I nerazzurri fanno visita alla squadra di Zanetti al Bentegodi per prendersi momentaneamente la vetta della classifica in attesa di Napoli-Roma. Il tecnico dei gialloblù ha caricato la sua squadra in conferenza stampa.

Zanetti carica il Verona: "Contro l'Inter non vogliamo essere spettatori" — Zanetti ha esordito così: "Io voglio fare la nostra partita, in casa nostra. L'Inter è tra le quattro squadre più forti d'Europa. È chiaro che faremo delle valutazioni anche tattiche, ma non vogliamo essere spettatori della gara e fare una partita per mettere in difficoltà anche una grande squadra come l'Inter".

Un commento poi anche sulle polemiche di Inter-Verona della passata stagione: "Non ero l'allenatore dell'Hellas, ma mi ricordo l'episodio. È stato detto tanto e non serve aggiungere altro. Per quanto riguarda l'arbitro non ci deve interessare età o provenienza dell'arbitro. Sono sicuro che si concentrerà per fare la sua migliore prestazione, così come noi".

Verona-Inter, Zanetti: "Altra rivoluzione a gennaio? Presidente e direttore sono stati chiari con me" — Per l'Hellas c'è all'orizzonte un'altra rivoluzione sul mercato: "Presidente e direttore sono stati chiari con me dall'inizio, io so che cosa potrebbe accadere anche a breve. È una sfida che ho accettato con grande coraggio anche se ci saranno delle difficoltà. Io sarò sempre qua a combattere e ogni settimana lotto per poter essere ancora qua". Anche l'Inter di Inzaghi è avvisata.