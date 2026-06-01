Dopo aver lasciato la cantera blaugrana ed essersi trasferito in prestito, Ansu Fati è finalmente pronto a spiccare definitivamente il volo ripartendo dal Principato di Monaco. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano nelle ultime ore, il club monegasco sarà a tutti gli effetti la sua nuova squadra. Nonostante la cocente delusione per non aver ricevuto la chiamata per il Mondiale, l'attaccante è determinato a mettersi il passato alle spalle e a concentrarsi interamente sulla preparazione della prossima stagione in Francia, dove indosserà ancora la maglia biancorossa.

BARCELLONA, SPAGNA – 9 APRILE: Ansu Fati del FC Barcelona dà il cinque al compagno Lamine Yamal mentre subentra per il suo ritorno dopo l'infortunio, durante la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 2024/25 tra FC Barcelona e Borussia Dortmund, giocata all'Estadi Olímpic Lluís Companys il 9 aprile 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

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Ansu Fati via dal Barcellona, i dettagli dell'accordo

Durante l'ultima stagione, Ansu Fati ha finalmente lanciato i segnali offensivi che tutto il mondo del calcio aspettava da tempo. Proprio per questo motivo,di euro per garantirsi il suo cartellino a titolo definitivo. Il Barcellona tra l'altro si è garantito anche una

L'attaccante ha collezionato uno score impressionante di 11 gol in 25 presenze stagionali. Il suo impatto, anche a partita in corso, è stato devastante e la sua presenza si è rivelata cruciale per le fortune del club monegasco, che ora potrà godersi il suo talento cristallino ancora per diversi anni.

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Una rinascita dopo non aver raggiunto il top in catalogna

Per il classe 2002 si tratta di una vera e propria rinascita dopo gli anni difficili in Spagna. Pur essendo uno dei prodotti più cristallini de La Masia, Ansu Fati non era inspiegabilmente riuscito a compiere quel salto di qualità tanto atteso al Camp Nou. Nelle sei stagioni vissute in prima squadra tra il 2019/20 e il 2024/25, aveva messo a referto "solo" 40 contributi decisivi tra reti e assist in 150 partite totali.

Numeri troppo bassi per l'erede designato della maglia numero 10, che hanno spinto il Barcellona a non puntare più su di lui. Il Monaco, al contrario, gli ha dato fiducia e in questa sua prima annata francese l'attaccante ha risposto con una media realizzativa incredibile, siglando più gol che partite disputate dal primo minuto. Il futuro, adesso, si prospetta più roseo che mai.

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