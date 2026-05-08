Il Barcellona non perde di vista Nathan Aké: il difensore olandese del Manchester City resta sulla lista dei nomi per il mercato blaugrana
Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park
Il Barcellona continua a monitorare il mercato dei difensori centrali e tra i nomi seguiti per rinforzare la retroguardia difensiva resta vivo quello di Nathan Aké. Nonostante una lunga lista di possibili rinforzi, il club blaugrana non cancella il nome del difensore olandese del Manchester City dal proprio taccuino, segnale che persiste un interesse da parte del club catalano per l'ex giocatore del Bournemouth.
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
❗️NEW: Nathan Aké remains on Barcelona’s centre back list.— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 8, 2026
He is not a priority, but Barça see him as an experienced, lower-cost option with immediate impact.
The main issues are his high salary and Manchester City’s reluctance to offer discounts to a direct rival.
—… pic.twitter.com/WPp0NbK6vB
Nathan Aké sulla lista del BarcellonaSecondo quanto riportato dalla testata spagnola Mundo Deportivo, il Barça starebbe valutando l'acquisto di Nathan Aké. Il difensore centrale del Manchester City, che ha compito 31 anni lo scorso febbraio, non è in cima alla lista dei nomi preferiti della dirigenza spaganola ma, da un punto di vista strettamente economico, Aké rappresenta un'ottima soluzione.
Fonti vicine allo Spotify Camp Nou, parlerebbero infatti di un Nathan Aké desideroso di lasciare Manchester e con un contratto in scadenza nel 2027. Lo scenario perfetto per piazzare un colpo a basso costo, anche se ci sarebbe poi da fare i conti con l'ingaggio del calciatore olandese. Come detto, però, il club catalano sta riflettendo su diverse soluzioni, in funzione delle possibili uscite e delle necessità tattiche della squadra di Hansi Flick.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365
I problemi dell'operazioneIl profilo di Aké si sposerebbe perfettamente con il gioco del Barcellona di Flick, essendo un difensore capace di impostare il gioco dal basso con la sua tecnica e dotato di una spiccata dote nei duelli aerei, dall'alto dei suoi 182 centimetri. Tuttavia, l'operazione (oltre che non prioritaria, al momento, per il club) affronterebbe alcune complicanze dettate dalla dirigenza dei Citizens.
Il Manchester City, infatti, non è disposto a cedere il giocatore ad una cifra irrisoria ad una diretta concorrente per la Champions League come il Barcellona. Il club inglese sta iniziando una vera asta tra i club per massimizzare il guadagno dall'uscita di Aké. Oltre al Barça, infatti, diversi club italiani come Juventus, Roma e Milan starebbero seguendo da vicino l'evolversi della situazione. Nonostante l'interesse di diverse squadre, però, il nome di Nathan Aké resta comunque nei radar del Barcellona.
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA