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Il Barcellona continua a monitorare il mercato dei difensori centrali e tra i nomi seguiti per rinforzare la retroguardia difensiva resta vivo quello di Nathan Aké. Nonostante una lunga lista di possibili rinforzi, il club blaugrana non cancella il nome del difensore olandese del Manchester City dal proprio taccuino, segnale che persiste un interesse da parte del club catalano per l'ex giocatore del Bournemouth.

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❗️NEW: Nathan Aké remains on Barcelona’s centre back list.



He is not a priority, but Barça see him as an experienced, lower-cost option with immediate impact.



The main issues are his high salary and Manchester City’s reluctance to offer discounts to a direct rival.



—… pic.twitter.com/WPp0NbK6vB — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 8, 2026

Nathan Aké sulla lista del Barcellona

Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Mundo Deportivo, ilstarebbe valutando l'acquisto di. Il difensore centrale del, che ha compito 31 anni lo scorso febbraio, non è in cima alla lista dei nomi preferiti della dirigenza spaganola ma, da un punto di vista strettamente economico,rappresenta un'ottima soluzione.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 31 MARZO: Nathan Aké del Manchester City lascia il campo per infortunio durante la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal FC all'Etihad Stadium il 31 marzo 2024 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images) (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Fonti vicine allo Spotify Camp Nou, parlerebbero infatti di un Nathan Aké desideroso di lasciare Manchester e con un contratto in scadenza nel 2027. Lo scenario perfetto per piazzare un colpo a basso costo, anche se ci sarebbe poi da fare i conti con l'ingaggio del calciatore olandese. Come detto, però, il club catalano sta riflettendo su diverse soluzioni, in funzione delle possibili uscite e delle necessità tattiche della squadra di Hansi Flick.

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I problemi dell'operazione

Il profilo disi sposerebbe perfettamente con il gioco deldi, essendo un difensore capace di impostare il gioco dal basso con la sua tecnica e dotato di una spiccata dote nei duelli aerei, dall'alto dei suoi 182 centimetri. Tuttavia, l'operazione (oltre che non prioritaria, al momento, per il club) affronterebbe alcune complicanze dettate dalla dirigenza dei

Il Manchester City, infatti, non è disposto a cedere il giocatore ad una cifra irrisoria ad una diretta concorrente per la Champions League come il Barcellona. Il club inglese sta iniziando una vera asta tra i club per massimizzare il guadagno dall'uscita di Aké. Oltre al Barça, infatti, diversi club italiani come Juventus, Roma e Milan starebbero seguendo da vicino l'evolversi della situazione. Nonostante l'interesse di diverse squadre, però, il nome di Nathan Aké resta comunque nei radar del Barcellona.

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