La Juventus sta pensando a come migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione e, tra gli obiettivi di mercato, ci sarebbe anche Tijjani Reijnders. I bianconeri, infatti, hanno intenzione di costruire una squadra che possa tornare a competere ad alti livelli sia a livello nazionale che in ambito internazionale, visto che è ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Di recente hanno iniziato a girare voci sul possibile passaggio del sopracitato calciatore olandese dal Manchester City alla Juve. Nelle ultime ore è arrivato un importante aggiornamento su questa situazione.

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Londra, Inghilterra - APRIL 25: Tijjani Reijnders del Manchester City contro il pallone mentre Finn Azaz del Southampton lo pressa durante la semifinale di FA Cup tra Manchester City e Southampton al Wembley Stadium. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Calciomercato Juventus, la situazione riguardante Reijnders

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In uno degli ultimi video presenti sul canale YouTube del noto esperto di calciomercatoha toccato diversi argomenti tra cui la voce di mercato che vuole l'ex centrocampista delalla corte di, che oggi siede sulla panchina bianconera. Su questo rumor, però, il noto esperto di calciomercato ha voluto faredichiarando: "Nonostante le voci negli ultimi giorni, la Juve non sta lavorando ad una trattativa per avere Tijjani Reijnders. Ad oggi non ci sarebbe l'apertura al prestito e la squadra bianconera, a centrocampo, sta lavorando ad altri obiettivi".

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Nei primi giorni di giugno dello scorso anno, il Milan ha ceduto Reijnders al Manchester City per una cifra intorno ai 55 milioni di euro più bonus. La squadra allenata da Pep Guardiola l'ha voluto acquistare in modo tale da averlo subito a disposizione per il Mondiale per Club. Tuttavia, dopo aver giocato quasi sempre da titolare risultando anche uno dei giocatori più importanti del tecnico spagnolo, l'olandese nato nel 1998 ha iniziato a vedere meno il campo dal primo minuto entrando a partita in corso o, come in diverse occasioni, restando in panchina per tutta la durata della gara. In questa sua prima stagione inglese, Reijnders ha vinto la Carabao Cup e potrebbero arrivare anche altri due trofei: Premier League, col City secondo a -5 dall'Arsenal; FA Cup, finale contro il Chelsea.

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