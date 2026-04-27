Marcus Rashford sta vivendo una stagione da grande protagonista con il Barcellona e soprattutto una seconda rinascita dopo diversi anni in cui era calato di rendimento fino a rischiare di perdere il posto in Nazionale. Reduce dalla rete contro il Getafe che ha chiuso la partita (2-0), l'inglese è arrivato a 13 gol stagionali in 44 partite, contando anche 12 assist totali. Un rendimento che ha convinto i blaugrana e soprattutto lo stesso giocatore, più che deciso a restare in Spagna. Ci sarà però da convincere il Manchester United.

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Marcus Rashford con Lamine Yamal. (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)

Barcellona, la rinascita di Marcus Rashford: l'inglese vuole restare con i catalani

continuare a giocare nel Barcellona. Sebbene sia ancora sotto contratto con non ha altri progetti per il futuro se non quello di. Sebbene sia ancora sotto contratto con

il Manchester United

fino al 2028, i piani immediati dell'esterno sinistro non prevedono di tornare a vestire la maglia dei Red Devils, bensì di rimanere al

Camp Nou

, dove ritiene che lo stile di gioco del Barça si adatti meglio alle sue caratteristiche.

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Opinione confermata dalle sue prestazioni durante la stagione con tanto di numeri più che convincenti. Ha partecipato a 26 gol in 2.333 minuti, segnandone 13, fornendo 12 assist e procurandosi due rigori. In media partecipa a un'azione ogni 89 minuti. Un Marcus Rashford così determinante non lo si vedeva da più di due anni e certo il club catalano non vorrà lasciarselo sfuggire.

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La volontà del giocatore di continuare a vestire la maglia del Barcellona sarà determinante nella trattativa di mercato con il club dell'Old Trafford ma non sarà semplice. Come ricordiamo, il 29 enne ha una clausola di circa 30 milioni di euro, un prezzo che il club catalano vorrebbe abbassare data anche l'età dell'inglese. In casa blaugrana spicca grande ottimismo considerando poi il fatto che il numero 14 è più che intenzionato a ridursi lo stipendio pur di essere accontentato.

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