Il mercato portoghese si infiamma attorno al nome di Issa Doumbia. Il centrocampista del Venezia, 22 anni, è diventato il terreno di scontro tra le due grandi di Lisbona: il Benfica e lo Sporting. Sebbene lo Sporting abbia manifestato per primo il proprio interesse al club lagunare, il Benfica sta monitorando la situazione con estrema attenzione e ha intensificato i rapporti sia con la dirigenza italiana sia con l'agente del calciatore.

Questa settimana sono previsti nuovi colloqui decisivi tra le parti coinvolte per definire il futuro del giocatore. Intanto trapelano indiscrezioni su una possibile offerta ufficiale già presentata dai lusitani per anticipare la folta concorrenza, dimostrando la volontà delle "Aquile" di chiudere l'operazione in tempi brevi.

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Doumbia: il profilo perfetto per il Benfica

L'interesse del Benfica per Doumbia non è casuale, ma risponde a precise esigenze tecnico-tattiche. Con le probabili partenze estive di, il club lusitano necessita di un innesto di qualità e sostanza al centro del campo. Issa Doumbia possiede leesatte richieste dallo "Special One": è un calciatore fisicamente forte, abile nella conduzione della palla e capace di inserimenti offensivi che lo portano spesso a incidere in zona gol.

Issa Doumbia del Venezia durante il match di Serie A tra Lecce e Venezia giocato allo Stadio Via del Mare di Lecce il 6 Aprile 2025 (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

La sua versatilità tattica gli permette di adattarsi perfettamente in una mediana a due, con una predilezione per la zona centro-sinistra del campo. Le statistiche dell'ultima stagione al Venezia confermano il valore del talento: 36 presenze complessive, condite da sette gol e quattro assist, numeri che sono stati fondamentali per la promozione dei lagunari in Serie A. Queste performance hanno convinto il Benfica che Doumbia sia l'elemento ideale per innalzare il livello fisico del reparto.

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Il Venezia è consapevole di avere tra le mani un gioiello e non intende privarsene per meno di. La lista dei pretendenti è lunghissima e vede in prima fila diverse big italiane come, seguite da Inter e Atalanta, tutte interessate a trattenere il talento in Serie A.Tuttavia, le sirene arrivano da tutto il continente: dai turchi del Besiktas, passando dai belgi del Club Brugge, per finire con gli scozzesi del Celtic. Tutti hanno già preso contatti esplorativi per valutare l'acquisto del centrocampista. Persino l'allenatore del Venezia,, ha commentato con ironia l'imminente salto di qualità del suo pupillo, dichiarando alla Gazzetta dello Sport che meriterebbevista l'incredibile crescita tecnica del ragazzo, ormai pronto per calcare i palcoscenici internazionali più prestigiosi come quello del Da Luz.

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