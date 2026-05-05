Proseguono i contatti tra Benfica, Venezia e l'entourage del giocatore. Il club portoghese accelera per superare la concorrenza internazionale
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Il mercato portoghese si infiamma attorno al nome di Issa Doumbia. Il centrocampista del Venezia, 22 anni, è diventato il terreno di scontro tra le due grandi di Lisbona: il Benfica e lo Sporting. Sebbene lo Sporting abbia manifestato per primo il proprio interesse al club lagunare, il Benfica sta monitorando la situazione con estrema attenzione e ha intensificato i rapporti sia con la dirigenza italiana sia con l'agente del calciatore.
Questa settimana sono previsti nuovi colloqui decisivi tra le parti coinvolte per definire il futuro del giocatore. Intanto trapelano indiscrezioni su una possibile offerta ufficiale già presentata dai lusitani per anticipare la folta concorrenza, dimostrando la volontà delle "Aquile" di chiudere l'operazione in tempi brevi.
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Doumbia: il profilo perfetto per il BenficaL'interesse del Benfica per Doumbia non è casuale, ma risponde a precise esigenze tecnico-tattiche. Con le probabili partenze estive di Enzo Barrenechea e Manu Silva, il club lusitano necessita di un innesto di qualità e sostanza al centro del campo. Issa Doumbia possiede le caratteristiche esatte richieste dallo "Special One": è un calciatore fisicamente forte, abile nella conduzione della palla e capace di inserimenti offensivi che lo portano spesso a incidere in zona gol.
La sua versatilità tattica gli permette di adattarsi perfettamente in una mediana a due, con una predilezione per la zona centro-sinistra del campo. Le statistiche dell'ultima stagione al Venezia confermano il valore del talento: 36 presenze complessive, condite da sette gol e quattro assist, numeri che sono stati fondamentali per la promozione dei lagunari in Serie A. Queste performance hanno convinto il Benfica che Doumbia sia l'elemento ideale per innalzare il livello fisico del reparto.
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Asta europea: prezzo e concorrenzaIl Venezia è consapevole di avere tra le mani un gioiello e non intende privarsene per meno di 15 milioni di euro. La lista dei pretendenti è lunghissima e vede in prima fila diverse big italiane come Roma, Milan e Fiorentina, seguite da Inter e Atalanta, tutte interessate a trattenere il talento in Serie A.
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