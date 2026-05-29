Dopo i rumours delle ultime ore arriva la conferma: Trippier sarà un nuovo calciatore del Wolverhampton. Dopo l'esperienza al Newcastle United il terzino - svincolatosi dal club bianconero - si trasferisce ai Wolves, che nella prossima stagione parteciperanno alla Championship.

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Wolverhampton, in arrivo Trippier

DORTMUND, GERMANIA - 10 luglio 2024: il giocatore dell’England national football team Kieran Trippier in azione durante la semifinale di UEFA EURO 2024 tra Netherlands national football team e Inghilterra al Football Stadium Dortmund il 10 luglio 2024 a Dortmund, Germania. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Come riportato da Fabrizio Romano, il matrimonio tra Kieran Trippier e il Wolverhampton si farà. I Wolves, dopo la stagione disastrosa appena conclusasi - ultimo posto in Premier League e retrocessione in Championship - hanno iniziato a ricostruire la squadra per prepararsi al prossimo anno. Il club, di proprietà del fondo Fosun International, ha intenzione di mettere insieme una squadra competitiva e puntare alla promozione già nella prossima stagione, e l'ingaggio dell'ex Atletico Madrid ne è la dimostrazione.

Trippier si legherà al club delle West Midlands con un contratto biennale, con un'opzione per il terzo anno. Il calciatore, che ha militato in squadre di alto livello quali appunto l'Atletico Madrid e il Tottenham, porterà l'esperienza necessaria per puntare alla promozione diretta. I Wolves hanno superato la concorrenza di altre squadre, regalando così a Rob Edwards il terzino inglese. Il calciatore ha anche esperienza con la nazionale inglese, con 54 presenze ed 1 gol segnato. Il tecnico si augura che la lunga esperienza in campo nazionale ed internazionale del calciatore possa aiutare i giovani ed i nuovi arrivati a comprendere i meccanismi del calcio inglese, e che possa trasmettergli la giusta cultura del lavoro.

🚨🐺 Wolves agree deal to sign Kieran Trippier on a free move, here we go!



Deal done on a two year contract as @SkySports_Keith reports.



The agreement will include an extra season as option. Trippier already said yes. pic.twitter.com/6N3TH4RJnS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Ma c'è anche un altro motivo dietro l'ingaggio di Trippier da parte dei Wolves. Il club inglese infatti al momento non può acquistare calciatori che non siano cresciuti nei vivai di squadre inglesi. E Trippier è stato un'ottima soluzione per ricoprire un ruolo in cui la squadra era carente. Il Wolverhampton proverà a liberare due slot per ingaggiare calciatori cresciuti al di fuori dell'Inghilterra, e per farlo ha messo sulla lista dei partenti l'attaccante Hwang Hee-chan e il portiere Jose Sa.

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