Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e trattative del Diavolo che verrà

Tra acquisti e cessioni importanti, trattativa in entrata ed uscita ancora in corso: l'aggiornamento sul mercato rossonero

Il calciomercato ha avuto inizio ed il Milan si sta muovendo con cautela cercando di fare acquisti mirati. Tra entrate, uscite e trattative in corso, ecco come sta andando la sessione di mercato del Diavolo .

Calciomercato Milan, gli acquisti

Prima di passare agli acquisti sul campo, il Milan ha rinforzato altri due settori: la dirigenza, con l'arrivo dell'ex Lazio Igli Tare in qualità di direttore sportivo; la panchina, col ritorno di Massimiliano Allegri ad 11 anni di distanza dalla prima esperienza rossonera. Sul campo, invece, il Diavolo ha ufficializzato l'arrivo di Samuele Ricci dal Torino per 25 milioni di euro bonus compresi e, dopo il Mondiale per Club, arriverà Luka Modrić con tutta la sua esperienza ed intelligenza calcistica. Il centrocampista croato, che non ha rinnovato col Real Madrid, firmerà per i rossoneri a parametro zero.

Le cessioni A causa dell'assenza di competizioni europee, i rossoneri hanno dovuto sacrificare uno dei big e questa sorte è toccata a Tijjani Reijnders che, dopo aver segnato 15 gol in stagione, è stato ceduto al Manchester City. Il Milan ha ceduto anche Francesco Camarda al Lecce in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni e controriscatto pari a 4 milioni. I rossoneri hanno ceduto, a titolo definitivo, Marco Pellegrino al Boca Juniors e Pierre Kalulu alla Juventus, che ha esercitato il diritto di riscatto. Poi, hanno terminato la loro avventura Alessandro Florenzi e Luka Jović, andati in scadenza di contratto, ed i diversi giocatori presi in prestito come Abraham, João Félix e Walker.

Calciomercato Milan, trattative in entrata ed uscita Per quanto riguarda il mercato in entrata, per la giornata di domani il Club Bruges dovrebbe dare una risposta all'offerta per Ardon Jashari, obiettivo principale dei rossoneri. Altro nome per il centrocampo resta quello di Javi Guerra del Valencia. Per la difesa, invece, ci sono diversi obiettivi: Marc Pubill ed Archie Brown per le fasce; Giovanni Leoni come centrale, anche se il Parma non ha intenzione di cederlo. Un nome per l'attacco rossonero è quello di Victor Boniface del Bayer Leverkusen: ci sono già stati i primi contatti e non costa molto, ma ci sono dubbi per i suoi infortuni.

Dal lato delle cessioni, invece, nei prossimi giorni si chiuderà la trattativa che porterà Theo Hernández all'Al-Hilal. Álvaro Morata va verso il Como, ma va prima terminato il prestito col Galatasaray. Anche Malick Thiaw è un obiettivo dei Lariani, ma il tedesco non sembra convinto della destinazione e vorrebbe giocare una competizione europea: su di lui c'è anche il Newcastle. Tra i centrocampisti, invece, Ismaël Bennacer e Tommaso Pobega potrebbe tornare rispettivamente in prestito all'Olympique Marsiglia ed al Bologna.

Probabile formazione — Ad oggi, il Milan di Allegri giocherebbe con un 4-3-3. Alexis Saelemaekers, tornato dal prestito alla Roma, potrebbe giocare come terzino destro. Ricci, invece, verrebbe schierato in mediana, ruolo che preferisce come lui stesso ha ammesso di recente ai microfoni di Milan TV.

MILAN (4-3-3): Maignan; Saelemaekers, Gabbia, Pavlović, Jiménez; Fofana, RICCI, Loftus-Cheek, Pulisic, Giménez, Leão. All.: ALLEGRI