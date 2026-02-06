Celtic, Oxlade-Chamberlain in arrivo: i dettagli dell’operazione di mercato

Il classe 1993 avrà la possibilità di tornare in campo dopo aver giocato, per due stagioni, con la maglia del Besiktas

Jacopo del Monaco 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 12:25)

Alex Oxlade-Chamberlain sta per tornare in campo e lo farà con una nuova maglia, vale a dire quella del Celtic. La squadra proveniente da Glasgow, infatti, ha deciso di ingaggiare l'inglese con un contratto fino al termine della stagione. Tra l'altro, il classe 1993 non gioca una partita ufficiale dall'11 maggio dello scorso quando, con la maglia del Besiktas, ha affrontato l'Adana Demirspor in occasione della 35esima giornata del campionato turco. In quell'incontro, il centrocampista ha giocato solo i primi undici, visto che ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio.

Oxlade-Chamberlain andrà al Celtic: i dettagli — Dopo i primi due anni della sua carriera col Southampton, nel 2011 Oxlade-Chamberlain passa all'Arsenal dove ha giocato fino al 2017 e ha vinto tre FA Cup ed altrettanti Commune Shield. In seguito, passa al Liverpool con cui ha vinto la prima Champions League della sua carriera nel 2019 e, un anno più tardi, la Premier League. Dopo gli anni in patria, ostacolati soprattutto da diversi infortuni gravi, nel 2023 il centrocampista si trasferisce in Turchia, dove ha vestito la maglia del Besiktas con cui ha vinto, nel 2024, sia la coppa che la supercoppa nazionale. Nel mese di agosto dello scorso anno, rescinde il contratto con la squadra di Istanbul e, di conseguenza, resta svincolato.

Nelle ultime ore, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato su X che l'inglese andrà al Celtic, con cui ha firmato un contratto che scadrà nel mese di giugno e con la possibilità di rinnovarlo fino al termine della prossima stagione. Nei giorni scorsi Martin O'Neill, tecnico della squadra di Glasgow, ha confermato di aver avuto dei contatti con l'ex giocatore dei Gunners e dei Reds. Ecco le sue parole: "Ho parlato con lui, ma sono sicuro che abbia anche altre opzioni anche vicino Londra. Vorrei portarlo qui e mi sorprende che nessuno l'abbia preso in considerazione. Quando abbiamo parlato, sembrava entusiasta e conosce bene il club". Nelle prossime ore, il calciatore andrà in Scozia per limare gli ultimi dettagli e firmare il contratto. Tuttavia, a causa del poco tempo a disposizione, non potrà essere inserito nella lista per l'Europa League.