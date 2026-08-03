Il Chelsea dopo aver già pescato dal Crystal Palace in questa finestra di mercato potrebbe non aver terminato i propri affari con il club del sud di Londra. Secondo le ultime indiscrezioni, i Blues starebbero monitorando anche Daniel Muñoz, esterno colombiano che nelle ultime due stagioni si è affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo in Premier League.

Dal Belgio a Londra, Muñoz beniamino di Selhurst Park

Daniel Munoz - Ph Getty Images

Il trentenne arrivato dal Genk ha conquistato tutti a Selhurst Park grazie alla sua incredibile intensità, alla capacità di percorrere tutta la fascia destra e a un contributo offensivo sempre più importante. Gol, assist e continui inserimenti hanno reso Muñoz un elemento fondamentale del Crystal Palace, tanto da attirare l'attenzione di diversi top club europei, tra cui anche Barcellona e Milan. Per il Chelsea si tratterebbe di un profilo diverso rispetto ai classici acquisti fatti negli ultimi anni. Muñoz garantirebbe infatti esperienza, personalità e una conoscenza già consolidata della Premier League, qualità che potrebbero rivelarsi preziose in una rosa molto giovane. La sua duttilità gli permette inoltre di giocare sia da terzino in una difesa a quattro sia da esterno a tutta fascia, caratteristica particolarmente apprezzata dagli staff tecnici moderni.

Il Chelsea dovrà arrivare almeno a 40 milioni?

MATURIN, VENEZUELA - 09 SETTEMBRE: Daniel Muñoz della Colombia reagisce durante la partita di qualificazione sudamericana della Coppa del mondo FIFA 2026 tra Venezuela e Colombia all'Estadio Monumental de Maturin il 09 settembre 2025 a Maturin, Venezuela. (Foto di Edilzon Gamez/Getty Images)

Il Crystal Palace, però, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi leader. Il colombiano è sotto contratto fino al 2028 e la società londinese non avrebbe necessità di vendere, motivo per cui servirà un'offerta importante per convincere Parish ad aprire una trattativa. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma soltanto un forte interesse e un'attività di osservazione da parte del Chelsea. Nelle prossime settimane sarà da capire se i Blues decideranno di trasformare questo interesse in una proposta concreta o se Daniel Muñoz rimarrà il punto di riferimento della fascia destra del Crystal Palace anche nella nuova stagione. Il club di Steve Parish potrebbe sedersi a trattare per una cifra non inferiore ai 40 milioni di sterline.