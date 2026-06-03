Sembra arrivata ai titoli di coda l'esperienza di Dani Ceballos con la maglia del Real Madrid. L'andaluso ha giocato poco e in questa stagione è finito ai margini del progetto tecnico dei blancos. Ora, come riporta il quotidiano Marca, lascerà il club spagnolo per andare in Olanda a vestire la maglia dell'Ajax.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Dani Ceballos saluta il Real Madrid

🚨🔴⚪️ Ajax have opened talks to sign Dani Ceballos as a priority target for Michel.



He’s high on shortlist since May, as @MatteMoretto reports.



Ceballos will leave Real Madrid. pic.twitter.com/WPQgoXTlWu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Destinazione Ajax

A parte una breve esperienza con l', Ceballos vestiva la maglia bianca del Real Madrid ininterrottamente dal 217. In sette stagioni, in cui non sempre è stato un titolare fisso, Ceballos ha vinto due campionati spagnoli, una Coppa del Re, tre, una Coppa Intercontinentale, tre Supercoppe Uefa e tre Coppe del Mondo per club. La sua avventura con i blancos, lunga e anche vincente, è stata però condita da alti e bassi e il giocatore non è mai riuscito a ritagliarsi in maniera stabile un ruolo da protagonista e a trovare una continuità nella rosa titolare.Adesso, però, dopo la rottura con Arbeloa e dopo questa delundente stagione, i suoi anni con il Madrid sembrano giunti al termine. Era già fallito, inoltre, un precedente tentativo di concretizzare un trasferimento. A gennaio, infatti, si era tanto parlato dell'interesse, poi mai approdato a soluzioni pratiche e concrete, delSecondo Marca, infatti, lo storico club olandese ha già avviato da tempo i contatti con la società spagnola. Il 29enne gradisce l'interesse e la destinazione. L', chiaramente, gli permetterebbe di essere al centro del progetto, di avere spazio, di poter giocare e rilanciarsi, calcando campi importanti nel calcio europeo. I lancieri, inoltre, hanno appena accolto il loro nuovo allenatore, che è uno spagnolo. Si tratta di, reduce dall’esperienza al. Il nuovo tecnico avrebbe avallato l'operazione Ceballos individuando nel centrocampista spagnolo il profilo ieale per rafforzare il centrocampo e aggiungere qualità ed esperienza alla rosa.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.