Ceballos, arrivato dal Betis, ha giocato al Madrid dal 2017
Dani Ceballos, quella tirata di capelli nel Clasico a Gavi: social on fire
Sembra arrivata ai titoli di coda l'esperienza di Dani Ceballos con la maglia del Real Madrid. L'andaluso ha giocato poco e in questa stagione è finito ai margini del progetto tecnico dei blancos. Ora, come riporta il quotidiano Marca, lascerà il club spagnolo per andare in Olanda a vestire la maglia dell'Ajax.
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Dani Ceballos saluta il Real MadridA parte una breve esperienza con l'Arsenal, Ceballos vestiva la maglia bianca del Real Madrid ininterrottamente dal 217. In sette stagioni, in cui non sempre è stato un titolare fisso, Ceballos ha vinto due campionati spagnoli, una Coppa del Re, tre Champions League, una Coppa Intercontinentale, tre Supercoppe Uefa e tre Coppe del Mondo per club. La sua avventura con i blancos, lunga e anche vincente, è stata però condita da alti e bassi e il giocatore non è mai riuscito a ritagliarsi in maniera stabile un ruolo da protagonista e a trovare una continuità nella rosa titolare.Adesso, però, dopo la rottura con Arbeloa e dopo questa delundente stagione, i suoi anni con il Madrid sembrano giunti al termine. Era già fallito, inoltre, un precedente tentativo di concretizzare un trasferimento. A gennaio, infatti, si era tanto parlato dell'interesse, poi mai approdato a soluzioni pratiche e concrete, del Marsiglia.
🚨🔴⚪️ Ajax have opened talks to sign Dani Ceballos as a priority target for Michel.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026
He’s high on shortlist since May, as @MatteMoretto reports.
Ceballos will leave Real Madrid. pic.twitter.com/WPQgoXTlWu
Destinazione AjaxSecondo Marca, infatti, lo storico club olandese ha già avviato da tempo i contatti con la società spagnola. Il 29enne gradisce l'interesse e la destinazione. L'Ajax, chiaramente, gli permetterebbe di essere al centro del progetto, di avere spazio, di poter giocare e rilanciarsi, calcando campi importanti nel calcio europeo. I lancieri, inoltre, hanno appena accolto il loro nuovo allenatore, che è uno spagnolo. Si tratta di Míchel, reduce dall’esperienza al Girona. Il nuovo tecnico avrebbe avallato l'operazione Ceballos individuando nel centrocampista spagnolo il profilo ieale per rafforzare il centrocampo e aggiungere qualità ed esperienza alla rosa.
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