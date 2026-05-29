Douglas Luiz tornerà alla Juventus. L'Aston Villa ha deciso di non riscattare, per 25 milioni, il centrocampista brasiliano: notizia confermata anche da Fabrizio Romano. Dopo il periodo trascorso in Inghilterra, tra Nottingham Forrest e Aston Villa, il 28enne tornerà a Torino. Una situazione che riporta il giocatore al centro dei piani bianconeri, che ora dovranno decidere se concedergli una seconda chance o metterlo sul mercato.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Spalletti proverà a rilanciare Douglas Luiz?

è stato acquistato dalla Juventus per unanelproprio dai. Il brasiliano non ha convinto del tutto dirigenza e tifosi bianconeri nonostante le sue ottime qualità fisiche e tecniche.

BIRMINGHAM, Inghilterra - MARZO 19: Douglas Luiz dell' Aston Villa si riscalda prima della partita di UEFA Europa League 2025/26 nel match tra Aston Villa FC e Lille OSC al Villa Park il 19 Marzo, 2026 in Birmingham, Inghilterra. (Photo by Kate McShane/Getty Images)

Tra coloro che credono nel talento brasiliano, c'è sicuramente Luciano Spalletti. Il toscano vede in Luiz un centrocampista perfetto per le sue idee di gioco. L'idea del tecnico sarebbe quella di trasformare il giocatore in un regista, più o meno come fatto con Lobotka ai tempi del Napoli e Brozovic all'Inter.

Dal punto di vista tattico, il brasiliano possiede caratteristiche che potrebbero sposarsi perfettamente con il credo di Spalletti: ottima gestione della palla, tempi di inserimento e una discreta vena realizzativa. Inoltre, con la Juventus impegnata in vari fronti, l'innesto di un nuovo centrocampista con qualità differenti da quelli già presenti in rosa, potrebbe solo avere dei vantaggi. Per l'ex Aston Villa si tratterebbe dunque di un ritorno che ha quasi il sapore di rivincita: vedremo se il brasiliano riuscirà a convincere tifosi e dirigenza.

🚨 Douglas Luiz returns to Juventus from Aston Villa loan as #AVFC won’t make the deal permanent.



€25m buy option clause won’t be activated. pic.twitter.com/bG2zjAFu6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Futuro in bianconero o cessione per finanziare il mercato?

La Juventus dovrà fare i conti anche con il mercato. Come ribadito anche dal, i bianconeri dovranno effettuare una cessione in più vista la mancata qualificazione in. Se il tecnico spingerebbe per una permanenza del brasiliano, la dirigenza valuta con attenzione possibili proposte che potrebbero arrivare.

Il problema più grande potrebbe sorgere nel tentativo di trovare un sostituto con caratteristiche simili a Douglas Luiz. Per questo motivo le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro del centrocampista brasiliano. Una cosa è certa: Luiz partirà con la squadra per il ritiro estivo, ma il suo futuro resta ancora tutto da scrivere.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui