Il futuro di Hulk è sempre più vicino al Fluminense. L'attaccante dell'Atletico Mineiro, dal 2021 punto di riferimento della squadra, sembra essere ad un passo dal dire addio al club di Belo Horizonte per trasferirsi nella Rio De Janeiro sponda Fluminense. L'accordo tra le due parti sarebbe stato raggiunto, tuttavia, resterebbero ancora dei dettagli da limare per completare il trasferimento.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

FLUMINENSE E HULK ESTÃO ACERTADOS! ASSINATURA DEPENDE DE PENDÊNCIAS COM O GALO. 🇭🇺⚽ Para que Hulk assine com o Fluminense é necessário assinar a rescisão com o Galo, definir a despedida com a torcida e consequentemente a data de apresentação no novo clube.



Após reunião entre… pic.twitter.com/WNXg2b5Gek — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 30, 2026

Accordo tra Hulk e Fluminense

Secondo la giornalista di TNT Sports, Aline Nastari,e ilavrebbe trovato l'accordo per il passaggio del capitano del Galo al. Per arrivare alla firma, però, sarà necessario risolvere alcune questioni aperte con: a partire dalla rescissione del contratto, passando per l'organizzazione dell'addio ai tifosi bianconeri e terminando con la definizione della data di presentazione nel nuovo club.

BELO HORIZONTE, BRASILE - 28 GENNAIO: Hulk dell'Atletico Mineiro gesticola durante una partita tra Atletico Mineiro e Palmeiras come parte del Brasileirao 2026 all'Arena MRV il 28 gennaio 2026 a Belo Horizonte, Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Proprio nell'ultimo incontro tra l'entourage dell'attaccante brasiliano e la dirigenza del Fluminense, sono stati toccati questi aspetti. Nelle prossime ore è previsto un nuovo vertice tra le due parti, per limare i dettagli e definire gli ultimi passaggi ancora in sospeso, ma a questo punto il matrimonio tra Hulk e il club di Rio De Janeiro sembra soltanto una questione di tempo.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Live Streaming

I dettagli del contratto e i tempi dell'annuncio

La proposta delè stata esattamente la stessa di inizio stagione, ma con un adeguamento legato a sei mesi in meno. Ciò vuol dire che il nuovo contratto didovrebbe estendersi fino alla fine del 2027, segno della volontà del club di puntare con decisione sull'attaccante brasiliano

Inoltre, ci sarebbe anche fiducia sul fatto che l'annuncio del trasferimento ufficiale possa arrivare già la prossima settimana. Nel frattempo, si lavora anche all'eventuale saluto di Hulk ai tifosi dell'Atletico Mineiro, il quale potrebbe avvenire già in occasione della sfida contro il Botafogo.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365