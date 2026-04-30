Accordo raggiunto tra l'attaccante Hulk e il Fluminense: il calciatore brasiliano pronto a salutare l'Atletico Mineiro
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Il futuro di Hulk è sempre più vicino al Fluminense. L'attaccante dell'Atletico Mineiro, dal 2021 punto di riferimento della squadra, sembra essere ad un passo dal dire addio al club di Belo Horizonte per trasferirsi nella Rio De Janeiro sponda Fluminense. L'accordo tra le due parti sarebbe stato raggiunto, tuttavia, resterebbero ancora dei dettagli da limare per completare il trasferimento.
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FLUMINENSE E HULK ESTÃO ACERTADOS! ASSINATURA DEPENDE DE PENDÊNCIAS COM O GALO. 🇭🇺⚽ Para que Hulk assine com o Fluminense é necessário assinar a rescisão com o Galo, definir a despedida com a torcida e consequentemente a data de apresentação no novo clube.— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 30, 2026
Após reunião entre… pic.twitter.com/WNXg2b5Gek
Accordo tra Hulk e FluminenseSecondo la giornalista di TNT Sports, Aline Nastari, Hulk e il Fluminense avrebbe trovato l'accordo per il passaggio del capitano del Galo al Flu. Per arrivare alla firma, però, sarà necessario risolvere alcune questioni aperte con l'Atletico Mineiro: a partire dalla rescissione del contratto, passando per l'organizzazione dell'addio ai tifosi bianconeri e terminando con la definizione della data di presentazione nel nuovo club.
Proprio nell'ultimo incontro tra l'entourage dell'attaccante brasiliano e la dirigenza del Fluminense, sono stati toccati questi aspetti. Nelle prossime ore è previsto un nuovo vertice tra le due parti, per limare i dettagli e definire gli ultimi passaggi ancora in sospeso, ma a questo punto il matrimonio tra Hulk e il club di Rio De Janeiro sembra soltanto una questione di tempo.
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I dettagli del contratto e i tempi dell'annuncioLa proposta del Fluminense è stata esattamente la stessa di inizio stagione, ma con un adeguamento legato a sei mesi in meno. Ciò vuol dire che il nuovo contratto di Hulk dovrebbe estendersi fino alla fine del 2027, segno della volontà del club di puntare con decisione sull'attaccante brasiliano.
Inoltre, ci sarebbe anche fiducia sul fatto che l'annuncio del trasferimento ufficiale possa arrivare già la prossima settimana. Nel frattempo, si lavora anche all'eventuale saluto di Hulk ai tifosi dell'Atletico Mineiro, il quale potrebbe avvenire già in occasione della sfida contro il Botafogo.
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