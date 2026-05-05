Il Real Madrid punta Kenan Yildiz della Juventus. Lo dice la Gazzetta dello Sport e lo riporta anche il giornale spagnolo Marca. Non è un segreto che il ragazzo piaccia molto al presidente Florentino Perez che deve praticamente rifondare la squadra dopo gli insuccessi della stagione.

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Yildiz piace molto a Florentino Perez

La stagione è agli sgoccioli e già si parla di mercato. Sarà molto attivo, questa estate, il Real Madrid di Florentino Perez. Nella prossima stagione c'è una Liga da vendicare e unain cui tornare protagonisti dopo la sconfitta contro un super Bayern Monaco . Uno degli oggetti del desiderio del presidente delle merengues sembra essere il 2005 Yildiz, che si è fatto decisamente notare in questa stagione con la maglia della Juventus: 11 reti e 10 assist in 45 gare.

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Il futuro di Yildiz e l'obiettivo Champions League della Juventus

Il club bianconero lo considera incedibile. Lui è innamorato della maglia, della squadra e a Torino sta bene. Ma tanto, troppo, del futuro della Juventus didipende dalla qualificazione alla Champions League. Se l'obiettivo non fosse raggiunto, la società allora dovrebbe fare cassa. E, per quanto dolorosa, una possibile cessione anche di Yildiz potrebbe diventare inevitabile. E il ragazzo, stesso, difficilmente potrebbe dire di no ai corteggiamenti del club madrileno. Al momento, quindi, si parla di un semplice interesse e bisognerà aspettare la fine del campionato e il vero e proprio inizio della sessione estiva di calciomercato per comprendere se diventerà qualcosa di più concreto.

Anche se, a Madrid, non è detto che sarebbe un titolare: gioca sullo stesso lato di Vinicius e Mbappè e dovrebbe sgomitare parecchio. D'altro canto, nel Real, gioca un suo connazionale, Arda Guler. I due si conoscono bene: hanno già giocato ben 33 partite insieme con la maglia della nazionale turca con un bilancio di sette gol e cinque assist per Yildiz e nove gol e otto assist per Güler.

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