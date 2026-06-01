Il Real Madrid, che sta per avere di nuovo José Mourinho come allenatore, sta guardando al futuro ed avrebbe messo nel mirino Ewan Jaouen. La squadra che milita nella Liga Spagnola, infatti, si starebbe preparando ad un eventuale ritiro di Thibaut Courtois, che nella prima metà dello scorso mese ha compiuto 34 anni. Di conseguenza, il club vorrebbe già mettersi al sicuro puntando all'acquisto del giovane estremo difensore che gioca per lo Stade Reims.

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Real Madrid, si pensa a Jaouen come sostituto di Courtois

Dalla stagioneil Real Madrid si affida all'esperienza ed alle qualità tra i pali di. In diverse partite con la maglia delle Merengues, l'estremo difensore belga ha avuto un impatto fondamentale grazie alle sue parate. Tra le sue prestazioni migliori con il Real si ricorda quella nella finale dellacontro il, match in cui ha effettuato diversi interventi che hanno permesso alla squadra spagnola di portare a casa la coppa dalle grandi orecchie. Adesso, però, il belga ha 34 anni e si sta avvicinando al possibile

Siviglia, Spagna - 17 maggio 2026: Thibaut Courtois del Real Madrid si riscalda durante la partita de LaLiga EA Sports tra Siviglia e Real Madrid all'Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Per questo motivo, il Real Madrid si starebbe già preparando a questo momento ed avrebbe già in mente chi acquistare. Secondo i colleghi francesi di Canal+ Foot, infatti, la squadra della capitale spagnola avrebbe messo nella lista degli obiettivi Ewan Jaouen, estremo difensore nato nel 2005 che gioca per lo Stade Reims, club che milita nella Ligue 2, vale a dire la seconda divisione del calcio francese. In quest'annata, il 20enne ha disputato 34 partite di campionato subendo 35 gol e mantenendo la porta inviolata in 15 occasioni. Secondo la fonte francese, il portiere è nel mirino di Chelsea e Newcastle ed il suo valore di mercato è di circa 25 milioni di euro.

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