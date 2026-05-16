Con una finale di FA Cup contro il Manchester City che inizierà tra poche ore e le ultime due giornate di Premier League da disputare, il Chelsea sta anche pensando al prossimo allenatore da ingaggiare ed uno degli obiettivi risponde al nome di Xabi Alonso. Lo spagnolo, infatti, attualmente non ha contratti con altre squadre ed il club di Londra ha mostrato interesse nei suoi confronti. Nonostante ci siano anche altri nomi in lista, i Blues vogliono puntare sull'ex tecnico di Bayer Leverkusen e Real Madrid.

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🚨 Chelsea have had a direct meeting with Xabi Alonso and final decision is expected very soon.#CFC plan to announce their next manager before the World Cup, talks are accelerating.



Chelsea also spoke to Iraola, Glasner and Marco Silva as part of their list. pic.twitter.com/fnirun21KS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Il Chelsea ha incontrato Xabi Alonso

Il Chelsea ha iniziato questa stagione in qualità di detentore dellae da. Tra maggio e luglio dello scorso anno, infatti, ha vinto i due titoli conin qualità di allenatore. Tuttavia, a causa dei risultati deludenti, il club di Londra ha preso la decisione dil'italiano ad inizio anno. Per due partite,è stato il tecnico del Chelsea ad interim prima dell'ufficialità di, inglese arrivato dallo. Quest'ultimo, però, ha deluso ancor di più ed è stato esonerato.

Madrid, Spagna - 20 dicembre 2025: Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, osserva prima della partita de LaLiga EA Sports tra Real Madrid e Sevilla all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

In questo momento, sulla panchina del Chelsea ha fatto il suo ritorno McFarlane, che sta guidando la squadra fino al termine della stagione. Oggi potrebbe esserci la possibilità di portare a casa un trofeo che manderebbe in Europa League il club londinese, il quale sta già lavorando in vista della prossima stagione. Su X, infatti, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato che i Blues hanno incontrato Xabi Alonso, obiettivo principale per la panchina. I londinesi, che hanno avuto contatti anche con Iraola, Oliver Glasner e Marco Silva, prenderanno presto una decisione ed annunceranno il nome del nuovo allenatore prima del Mondiale.

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