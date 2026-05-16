I londinesi, che annunceranno il nome del nuovo tecnico prima del Mondiale, hanno messo nel mirino l'ex Bayer Leverkusen
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Con una finale di FA Cup contro il Manchester City che inizierà tra poche ore e le ultime due giornate di Premier League da disputare, il Chelsea sta anche pensando al prossimo allenatore da ingaggiare ed uno degli obiettivi risponde al nome di Xabi Alonso. Lo spagnolo, infatti, attualmente non ha contratti con altre squadre ed il club di Londra ha mostrato interesse nei suoi confronti. Nonostante ci siano anche altri nomi in lista, i Blues vogliono puntare sull'ex tecnico di Bayer Leverkusen e Real Madrid.
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🚨 Chelsea have had a direct meeting with Xabi Alonso and final decision is expected very soon.#CFC plan to announce their next manager before the World Cup, talks are accelerating.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026
Chelsea also spoke to Iraola, Glasner and Marco Silva as part of their list. pic.twitter.com/fnirun21KS
Il Chelsea ha incontrato Xabi AlonsoIl Chelsea ha iniziato questa stagione in qualità di detentore della Conference League e da Campione del Mondo. Tra maggio e luglio dello scorso anno, infatti, ha vinto i due titoli con Enzo Maresca in qualità di allenatore. Tuttavia, a causa dei risultati deludenti, il club di Londra ha preso la decisione di esonerare l'italiano ad inizio anno. Per due partite, Calum McFarlane è stato il tecnico del Chelsea ad interim prima dell'ufficialità di Liam Rosenior, inglese arrivato dallo Strasburgo. Quest'ultimo, però, ha deluso ancor di più ed è stato esonerato.
In questo momento, sulla panchina del Chelsea ha fatto il suo ritorno McFarlane, che sta guidando la squadra fino al termine della stagione. Oggi potrebbe esserci la possibilità di portare a casa un trofeo che manderebbe in Europa League il club londinese, il quale sta già lavorando in vista della prossima stagione. Su X, infatti, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato che i Blues hanno incontrato Xabi Alonso, obiettivo principale per la panchina. I londinesi, che hanno avuto contatti anche con Iraola, Oliver Glasner e Marco Silva, prenderanno presto una decisione ed annunceranno il nome del nuovo allenatore prima del Mondiale.
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