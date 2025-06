I bianconeri guardano con attenzione all'attaccante canadesi, in cima alla lista dei desideri, e si prepara a fare sul serio subito dopo il 1° luglio

Stefano Sorce 26 giugno - 15:02

Secondo quanto raccolto dalle nostre fonti, Jonathan David è un nome sempre più caldo per l’attacco della Juventus. Il club bianconero ha individuato nel centravanti canadese, classe 2000, uno dei profili ideali per il nuovo progetto tecnico. I contatti con il Lille sono attivi, e la situazione potrebbe sbloccarsi subito dopo il 1° luglio, data in cui scadranno alcune clausole contrattuali e si aprirà una finestra più favorevole per chiudere l’operazione.

La Juventus, impegnata questa sera contro il Manchester City, è pronta a muoversi concretamente, soprattutto se dovessero esserci cessioni nel reparto offensivo. David, autore di stagioni importanti in Ligue 1, è considerato un attaccante completo, capace di giocare sia da prima punta che in un sistema più fluido. Il club francese si sta già organizzando per il post-David.

Crocevia Juventus-Lille: c’è Giroud e un altro bomber in arrivo — Ed è qui che entra in gioco Olivier Giroud. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, il Lille sta trattando il ritorno dell’attaccante francese, attualmente in forza ai Los Angeles FC in MLS. L’idea è quella di offrirgli un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione, riportandolo in Ligue 1 dopo oltre un decennio di successi tra Inghilterra, Italia e Stati Uniti. I colloqui tra le parti sono in fase avanzata, e l’operazione potrebbe decollare già entro la fine di questa settimana. Giroud, dopo le ultime esperienze con Milan e LAFC, sarebbe intrigato dalla possibilità di chiudere la carriera in patria, in un contesto competitivo e in una stagione che porta verso le Olimpiadi di Parigi.

Ma non è tutto: il Lille non si fermerà a Giroud. Sempre secondo le nostre informazioni, il club francese ha in programma anche l’ingaggio di un altro attaccante, segnale chiaro della volontà di rinforzare l’intero reparto offensivo e rilanciare le ambizioni per la prossima stagione. Insomma, gli incastri di mercato sono pronti: la Juventus aspetta il via libera per affondare il colpo su Jonathan David, mentre il Lille prepara la rivoluzione in attacco con Giroud e un nuovo volto ancora da svelare.