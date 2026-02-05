Jhon Durán andrà allo Zenit San Pietroburgo: sesta squadra a soli 22 anni

A soli ventidue anni, l'attaccante di proprietà dell'Al-Nassr sta per giocare per la sesta squadra della sua carriera

Jacopo del Monaco 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 19:32)

Anche se in Italia il calciomercato è terminato pochi giorni fa, in altri Paesi le squadre stanno ancora facendo acquisti e cessioni. Tra i vari movimenti, lo Zenit San Pietroburgo sta per accogliere in Russia Jhon Durán. Il club della massima divisione nazionale, infatti, ha chiuso quest'importante colpo per il proprio reparto offensivo. L'attaccante classe 2003 si trasferirà nella squadra blu-bianco-azzurra con la formula del prestito fino al termine della stagione. Infatti, il suo cartellino è di proprietà dell'Al-Nassr, che ad inizio stagione l'aveva prestato in Turchia al Fenerbahçe. Tra l'altro, a soli 22 anni compiuti poco più di mese e mezzo fa, il colombiano sta per giocare nella sesta squadra della sua carriera.

Zenit, preso Durán in prestito dall'Al-Nassr — Attaccante nato in Colombia nel 2003, Durán ha mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico con l'Envigado, squadra che milita nella massima divisione colombiana con cui ha esordito nel 2019. Due anni più tardi, gli statunitensi del Chicago Fire lo hanno acquistato facendogli firmare un contratto triennale che partiva dal gennaio del 2022. Dopo otto reti in 27 presenze nella Major Soccer League, il colombiano atterra in Europa ad inizio del 2023 grazie all'Aston Villa, con cui segna la prima rete nel mese di agosto dello stesso anno in occasione della partita di Conference League contro l'Hibernian.

Nel mese di gennaio dello scorso anno, l'Al-Nassr spende ben 77 milioni di euro più altri 13 di bonus per portare Durán in Medio Oriente. Tra l'altro, il Chicago Fire ha guadagnato il 15% della cifra scritta poco sopra. Dopo soli sei mesi nella Saudi Pro League, la squadra proveniente da Riyadh cede l'attaccante al Fenerbahçe, con cui ha vinto la Supercoppa turca, con la formula del prestito. Tuttavia, questa sua seconda esperienza in Europa è terminata anzitempo perché il 22enne sta per diventare un nuovo calciatore dello Zenit San Pietroburgo. Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, infatti, ha riportato sul suo profilo X che Durán sta per trasferirsi in Russia fino alla fine della stagione.