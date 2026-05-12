Un mercato da protagonista, con spese coerenti e innesti mirati. La Juventus vuole tornare a vincere, esaudendo le richieste di Luciano Spalletti.
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Che la Juventus stia programmando il futuro con lungimiranza non è un segreto. I rinnovi di Yildiz, Locatelli e McKennie, oltre a quello del tecnico Spalletti a prescindere dal raggiungimento del piazzamento Champions, potrebbero aver posto le basi per una pianificazione finalmente efficace. Il mercato estivo, nient'affatto lontano, potrebbe regalare grosse sorprese ed innalzare il livello tecnico della formazione bianconera.
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Juventus, mercato da big? Gli intrecci col Real MadridStando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbero in corso alcune manovre lungo la tratta Torino-Madrid. Alla Juventus, come risaputo, piace particolarmente Bernardo Silva, pronto ad infiammare il mercato estivo nelle vesti di 'parametro zero'. Se però non si dovesse arrivare al portoghese, disposto a trattare coi bianconeri solo sulla base di un contratto da 8 mln di euro annui; la Juventus potrebbe guardare a Brahim Diaz. L'ex trequartista del Milan potrebbe essere il colpo giusto per innalzare la qualità del reparto offensivo, grazie alla sua imprevedibilità.
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Il marocchino ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e potrebbe lasciare il Real, non avendo ancora rinnovato. Il rischio di perderlo a zero l'estate successiva non dovrebbe essere corso. David Alaba, inoltre, è difensore che può rientrare nei gradimenti della Juventus. Classe 1992, l'austriaco ex Bayern Monaco vanta l'esperienza internazionale che farebbe comodo a Spalletti.
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