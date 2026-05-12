Che la Juventus stia programmando il futuro con lungimiranza non è un segreto. I rinnovi di Yildiz, Locatelli e McKennie, oltre a quello del tecnico Spalletti a prescindere dal raggiungimento del piazzamento Champions, potrebbero aver posto le basi per una pianificazione finalmente efficace. Il mercato estivo, nient'affatto lontano, potrebbe regalare grosse sorprese ed innalzare il livello tecnico della formazione bianconera.

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Luciano Spalletti, Juventus (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Juventus, mercato da big? Gli intrecci col Real Madrid

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbero in corso alcune manovre lungo la tratta. Alla Juventus, come risaputo, piace particolarmente, pronto ad infiammare il mercato estivo nelle vesti di 'parametro zero'. Se però non si dovesse arrivare al portoghese, disposto a trattare coi bianconeri solo sulla base di un contratto da 8 mln di euro annui; la Juventus potrebbe guardare a. L'ex trequartista del Milan potrebbe essere il colpo giusto per innalzare la qualità del reparto offensivo, grazie alla sua imprevedibilità.

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Il marocchino ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e potrebbe lasciare il Real, non avendo ancora rinnovato. Il rischio di perderlo a zero l'estate successiva non dovrebbe essere corso. David Alaba, inoltre, è difensore che può rientrare nei gradimenti della Juventus. Classe 1992, l'austriaco ex Bayern Monaco vanta l'esperienza internazionale che farebbe comodo a Spalletti.

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Infine, anche, 22 anni, è calciatore attenzionato dai bianconeri. La Juve potrebbe concedere minutaggio all'attaccante spagnolo, posto che occorrerà chiarire il futuro di moltissimi calciatori del reparto offensivo. Le, da Milik a David, passando per Openda e Vlahovic stesso, non mancano affatto. Vedremo come si muoverà la dirigenza juventina, consapevole che nonostante il recentissimo rinnovo, Kenan Yildiz continui ad essere un giocatore apprezzato a Valdebebas.

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