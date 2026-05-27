La Roma si sta preparando al suo ritorno in Champions League, sette anni dopo l'ultima volta. E la società giallorossa si sta rinnovando. Il direttore sportivo, Massara, è ormai ai saluti. Al suo posto arriverà invece D'Amico, ds dell'Atalanta che piaceva anche al Milan: scelta appoggiata anche dal tecnico della Roma, Giampiero Gasperini.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

La Roma si prepara alla Champions League e al mercato estivo

La vittoria contro il Verona all'ultima giornata di Serie A ha garantito alla squadra dila partecipazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Di conseguenza, ci si attendono diverse mosse di mercato per poter farsi trovare pronti ai più numerosi impegni della prossima stagione tra coppe e campionato. La prima mossa, però, riguarda la società.

La dirigenza, infatti, ha deciso di cambiare il direttore sportivo. Frederic Massara, infatti, sembra sicuramente destinato a dire addio ai giallorossi, soprattutto dopo la partenza di Ranieri a causa delle liti con il tecnico Gasperini. L'ex dirigente del Milan, infatti, non ha trovato la giusta sintonia con il tecnico e tra i due ci sono state anche importanti divergenze legate alla scelta dei giocatori e alla costruzione della rosa.

‼️🟡🔴 AGGIORNAMENTI SU D'AMICO ALLA ROMA



Confermato l'addio imminente all'Atalanta, si stanno risolvendo le ultime formalità. Per lui pronto un contratto pluriennale da circa 1,5 milioni l'anno. Gasp soddisfatto della scelta dei Friedkin. #ASRoma



➡️ https://t.co/tVKlph44uH pic.twitter.com/JqjxpALvng — Giallorossi.net (@g_iallorossi) May 27, 2026

Roma, il nuovo direttore sportivo sarà D'Amico

Secondo il quotidiano Il Corriere della Sera il profilo ricercato è già stato trovato e scelto. Trattasi di Tony D'Amico. In questa stagione D'Amico ha lavorato come direttore sportivo dell' Atalanta . Gasperini lo conosce bene, dato che i due sono stati insieme proprio alla Dea dove hanno vissuto anni di successi impreziositi dalla vittoria dell'Europa League. Per l'arrivo del nuovo ds a Trigoria, quindi, sembra manchi davvero poco: si attende l'annuncio ufficiale. La società giallorossa ha battuto la concorrenza del Milan : il nome di D'Amico, infatti, era stato più volte accostato alla squadra rossonera. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, nella rivoluzione totale di questi giorni ha salutato anche il ds Igli

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.